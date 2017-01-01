Как экономить на коммуналке и не отапливать улицу — эксперты

Жителям некоторых многоэтажек удается платить за отопление в два раза меньше.

Жителям некоторых многоэтажек удается платить за отопление в два раза меньше depositphotos.com

Ноябрь месяц в Украине был довольно теплым, были горячими и батарей в многих домах. Люди часто открывают окна, что проветрить в помещении. Однако, как сделать так, чтобы не тратить тепло напрасно, и потом не получать платежки с огромными суммами, рассказывает ТСН.

Многие люди, когда становится жарко, просто перекрывают батареи.

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Но платежка за отопление и с холодными радиаторами, и соседям с открытыми окнами придет одинаковая. Как восстановить справедливость и платить за реально потребленное?

В доме вертикальная система отопления. Это когда трубы пронизывают высотку снизу вверх. При такой разводке установить поквартирные счетчики тепла нельзя. Однако, считать, сколько же реально гигокалорий употреблено в конкретном доме, можно.

Существуют распределители тепловой энергии, которые и помогут выяснить правду.

Украинка Галина Петровна поставила такие распределители в своей квартире. Стоимость — около 1000 грн на одну батарею, однако сумма должна окупиться уже в первый месяц отопительного сезона. Данные из распределителей поступают в концентратор, который стоит в общем с соседями коридоре. Затем из этих показателей будет высчитано, у кого и на сколько были теплые батареи.

Жители квартир, у которых нет таких распределителей, платят за тепло в 2-2,5 раз больше.

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Но есть определенные правила. Такие распределители должны стоять хотя бы у половины соседей. Также обязательным является наличие в доме своего теплового пункта.

Что сделать, чтобы такой теплопункт, появился в доме? Напрячься, говорит заместитель столичного главы, должны сами жильцы. Если нет ОСМД, то собирать собрание, среди соседей - выделить инициативную группу, которая и займется этим вопросом. Самый быстрый вариант к теплопункту в доме - это принять участие в городской программе софинансирования 70/30. То есть, если в среднем система стоит полмиллиона гривен, то жильцам следует на него собрать 150 тысяч.

Дом, в котором живет Галина Петровна, воспользовался такой городской программой. Теперь жители дома платят намного меньше за отопление. 120 кв.м обходятся в 1200 грн, а в обычных домах — в 2500-3000 грн.

Напомним, “Киевоблгаз“ считает, что нужно повышать тарифы.



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