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Путин предложил Украине скидку на транзит газа

Комментариев: 13
Президент РФ считает, что между Украиной и Россией могут обостриться отношения из-за газа.
Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину. Об этом сообщают “Ведомости“.

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Президент РФ считает, что иск “Нафтогаза“, поданный против “Газпрома“ в ноябре, может обострить отношения между Украиной и Россией.

Путин акцентировал, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

Также президент РФ сказал, что они готовы к заключению соглашений по любому законодательству, в том числе, если Украина успеет имплементировать законодательство европейских стран.

Напомним, Газпром назвал условия нового контракта на транзит.

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Теги: Нафтогаз, Путин, Газпром, Украина и Россия
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Комментариев (14)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  15.11.2019, 15:01
Оценка:  0
гость
Ух сколько воронья слетелось на слово "Путин"! Надо на каждом украинском военкомате написать "Путин здесь" . Вот тогда план мобилизации будет перевыполнен!
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:46
Оценка:  0
гость
«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный, физически и морально готовый в любой момент угнетать все и вся.» Шмелев
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:44
Оценка:  0
гость
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства.» Аксаков
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:43
Оценка:  0
гость
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги» А. Солженицын
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:41
Оценка:  0
гость
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно» Иван Бунин
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:41
Оценка:  0
гость
"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир" И.А.Ильин
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:38
Оценка:  0
гость
«Московия - душа тайги, монгольская, дикая, звериная» А. Толстой
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:36
Оценка:  0
гость
ПУТИН - ХУ.Й.ЛО! КАЦАПЫ, ИДИТЕ НАКУЙ!
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:34
Оценка:  0
гость
Кацапня носится по миру со своим, разбавленным азотом газом, как дурачки! Ни на что, суки, больше не способны, как торговать отжатыми у природы ресурсами. Одним словом - быдло
гость  (аноним)  15.11.2019, 14:33
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 15.11.2019, 14:26Оценка: +1 ШТРАФ ПЛАТИ, У.Е.БОК МОСКОВИТСКИЙ!

ТЫ НАКУЯ ЛНРОВЦАМ СКАМЕЙКУ ПРОДАЛ ПАДЛА?
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