Путин предложил Украине скидку на транзит газа

Президент РФ считает, что между Украиной и Россией могут обостриться отношения из-за газа.

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину. Об этом сообщают “Ведомости“.

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Президент РФ считает, что иск “Нафтогаза“, поданный против “Газпрома“ в ноябре, может обострить отношения между Украиной и Россией.

Путин акцентировал, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

Также президент РФ сказал, что они готовы к заключению соглашений по любому законодательству, в том числе, если Украина успеет имплементировать законодательство европейских стран.

Напомним, Газпром назвал условия нового контракта на транзит.

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