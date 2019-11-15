Путин предложил Украине скидку на транзит газа
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину. Об этом сообщают “Ведомости“.
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Президент РФ считает, что иск “Нафтогаза“, поданный против “Газпрома“ в ноябре, может обострить отношения между Украиной и Россией.
Путин акцентировал, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.
Также президент РФ сказал, что они готовы к заключению соглашений по любому законодательству, в том числе, если Украина успеет имплементировать законодательство европейских стран.
Напомним, Газпром назвал условия нового контракта на транзит.
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Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир" И.А.Ильин
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