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Стали известны сроки пребывания миссии МВФ в Киеве

Комментариев: 4
Представители Нацбанка и МВФ обсуждают дальнейшую реформу финансового сектора и судебную реформы.
Рон ван Роден и Яков Смолий встретились в Киеве
Рон ван Роден и Яков Смолий встретились в Киеве
Яков Смолий / Twitter

Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии Роном ван Роденом прибыла в Киев в четверг, 14 ноября, и будет работать в течение недели. Об этом накануне сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter.

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Как отметил Смолий, представители миссии МВФ пришли в Нацбанк уже в первый день работы в Киеве.

“Впереди – неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финстабильности“, – сообщил он.

Накануне стало известно, что миссия МВФ возобновила работу в Украине.Представителя фонда продолжат дискуссии с украинскими властями относительно новой программы поддержки МВФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ отложил транш для Украины, поскольку его члены опасаются, что президент Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов. Позже премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию отверг.

Напомним, в Украину приехали представители МВФ.

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Теги: Украина, МВФ, НБУ, Нацбанк
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  15.11.2019, 16:06
Оценка:  0
гость
Какого х...у..я минусим? Правда глаза режет от вони?
гость  (аноним)  15.11.2019, 15:49
Оценка:  -1
гость
Мафия жидовская приехала по-вонять как жить дальше люмпенам на Украине.
expert007    15.11.2019, 15:47
Оценка:  0
expert007
МВФ те еще юмористы. Они предполагают, что в Укоаине прирост ВВП составил 10% https://www.youtube.com/watch?v=n 91vYS7Hsn4 В Видео обсуждался последний отчет МВФ по мировой экономике и Украине в частности. Фишка прироста - лишь курсовая разница, а не рост реальной экономики.
гость  (аноним)  15.11.2019, 15:31
Оценка:  0
гость
Ну там рыбалка, охота, многодневный фуршет (как в фильме слуга народа)... И уедут ничего не пообещав.
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