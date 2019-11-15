Стали известны сроки пребывания миссии МВФ в Киеве

Представители Нацбанка и МВФ обсуждают дальнейшую реформу финансового сектора и судебную реформы.

Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии Роном ван Роденом прибыла в Киев в четверг, 14 ноября, и будет работать в течение недели. Об этом накануне сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter.

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Как отметил Смолий, представители миссии МВФ пришли в Нацбанк уже в первый день работы в Киеве.

“Впереди – неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финстабильности“, – сообщил он.

Накануне стало известно, что миссия МВФ возобновила работу в Украине.Представителя фонда продолжат дискуссии с украинскими властями относительно новой программы поддержки МВФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ отложил транш для Украины, поскольку его члены опасаются, что президент Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов. Позже премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию отверг.

Напомним, в Украину приехали представители МВФ.



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