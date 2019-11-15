Рынок земли: Кто сможет покупать украинскую землю

Иностранцы пока не смогут покупать землю у украинцев.

В среду, 13 ноября, депутаты проголосовали в первом чтении за закон об открытии рынка земли. Его поддержали 240 народных депутатов из 395, присутствовавших в зале. Кто и сколько сможет покупать земли в Украине, пишет Сегодня.

Пока законопроект поддержали лишь в первом чтении. Это означает, что в него могут быть внесены еще кое-какие изменения.

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Пожалуй, самое революционное изменение, которое предусматривает проголосованный законопроект, кроется в коротенькой фразе: “Пункт 15 исключить“. Имеется в виду п. 15 “Переходных положений“ Земельного кодекса, который запрещал “до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не раньше 1 января 2020 года“ покупку и продажу земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности. Если (или когда) законопроект №2178-10, который называется “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения“ будет принят и подписан президентом, получение сельхозземли в собственность путем покупки будет разрешено.

Кто сможет купить землю

Закон гласит, что получать право собственности на землю сельскохозяйственного назначения имеют граждане Украины, юридические лица, территориальные общины и государство.

Если говорить об иностранцах, то закон обещает нам следующее: граждане другого государства, а также лица без гражданства могут получать сельхозучастки в собственность только в виде наследства. Но при этом они обязаны в течение года после получения в собственность провести их отчуждение, то есть продать или каким-либо иным образом передать другому лицу из перечисленных выше категорий.

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В целом, стоит отметить, законопроект запрещает иностранцам получать право собственности на украинские земли сельхозназначения до 1 января 2024 года. Но если человек брал землю в аренду ранее, на него это правило не распростаняется.

Можно не переживать, что украинскую землю будут покупать россияне, поскольку был внесен запрет на право собственности на землю в перечень санкций (дополнив таким пунктом закон “О санкциях“).

Сколько земли можно будет иметь во владении

Проголосованный законопроект устанавливает ограничения: 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины. В Украине насчитывается около 42 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Один владелец может иметь право собственности на 200 тыс гектаров земли.

Также закон защищает права арендаторов. Люди, которые сегодня арендуют землю, будут иметь право ее и приобрести.

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Контролировать площадь земли в собственности будут с помощью Государственного земельного кадастра, который “привяжут“ к Госреестру имущественных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, а также и Госреестром актов гражданского состояния.

Стоит отметить, что продажа земли будет происходить на земельных аукционах. Однако граждане, которые имеют сельхозучастки в постоянном пользовании (в том числе те, которые унаследовали такое право), а также фермеры, получившие землю в постоянное пользование, смогут выкупить свои участки без аукциона.

Продажа земли будет происходить на земельных аукционах slovoidilo.ua

Напомним, аграрии получили почти три миллиарда господдержки.

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