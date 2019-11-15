Нафтогаз отреагировал на слова Путина о скидке на газ для Украины

В компании заявили, что Украина и так имеет полное право получать газ по сниженной цене.

Украина имеет право получать газ из России по сниженной цене, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. Об этом заявил исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

“Газ из России и так должен быть на 20-25 процентов дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. Причем, поскольку газ в Европу идет в частности через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если Газпром меньше платит, то Украина меньше получает“, - написал Витренко.

По его словам, 20-25% - это не скидка, а “нормальная цена“, следствием которой может быть “снижение доходов Украины от транзита“.

“Замечу, что у нас есть возможность иметь такую “нормальную“ цену, если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы Газпром не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. Например, если будет разблокированна возможность для других компаний получать газ на границе России. Также у нас есть возможность иметь такую цену, если Украина наконец реализует свой потенциал увеличения добычи газа как из новых, так и существующих месторождений, при этом будет более эффективно потреблять газ, и тогда Украина будет экспортировать газ, а не импортировать“, - сказал исполнительный директор Группы Нафтогаз.

Представитель Нафтогаза также сделал акцент на том, что скидка в 20-25% не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 млрд долларов, которые должен уплатить Газпром по решению Стокгольмского арбитража.

“Также важно заметить, что контракт имеет смысл только тогда, когда другая сторона выполняет свои контрактные обязательства... Заставлять нас отказаться от получения компенсации за невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить Газпром от любых обязательств, как по текущим контрактам, так и по новым контрактам“, - отметил Витренко.

Витренко также прокомментировал новые исковые требования, заявив, что Нафтогаз действует исключительно в соответствии с приказом арбитражного трибунала, вынесенного уже давно, по которому Нафтогаз должен подавать встречные исковые требования.

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