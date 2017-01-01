Курсы валют: доллар дешевеет, евро дорожает

В понедельник доллар подешевеет на две копейки, а евро подорожает на шесть копеек.

Национальный банк Украины на понедельник, 18 ноября, повысил курс гривны по отношению к доллару на две копейки - до 24,22 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 15 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2422,0132 гривны (-2,4867);

– 100 евро – 2672,4494 гривны (+6,2269)

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 9 копеек до 24,16 гривен за доллар, курс в покупке до 24,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,69 гривен за евро.

Напомним, НБУ не обнаружил нарушений при выдаче кредита VAB Банку.

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