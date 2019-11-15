Американский промышленный индекс 15 ноября впервые превысил показатель в 28 тысяч пунктов.

В ходе торгов в пятницу, 15 ноября, индекс Dow Jones обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку 28 000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как отмечает телеканал CNBS , это произошло на фоне заявления экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордные показатели американского фондового рынка в Twitter. “Фондовый рынок вырос. Новый и исторический рекорд. Работа, работа, работа!“ - написал он. Stock Market up big. New and Historic Record. Job, jobs, jobs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019 Отметим, на торгах в пятницу Dow Jones прибавил 0,80% достигнув 28 004,89 пункта. Индексу потребовалось чуть более четырех месяцев, чтобы впервые подняться с 27 000 до 28 000 пунктов.

Напомним, ФРС США второй раз за год снизила базовую ставку.



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