Индекс Dow Jones обновил исторический максимум
Американский промышленный индекс 15 ноября впервые превысил показатель в 28 тысяч пунктов.
В ходе торгов в пятницу, 15 ноября, индекс Dow Jones обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку 28 000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Как отмечает телеканал CNBS, это произошло на фоне заявления экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордные показатели американского фондового рынка в Twitter.
“Фондовый рынок вырос. Новый и исторический рекорд. Работа, работа, работа!“ - написал он.
Stock Market up big. New and Historic Record. Job, jobs, jobs!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019
Отметим, на торгах в пятницу Dow Jones прибавил 0,80% достигнув 28 004,89 пункта. Индексу потребовалось чуть более четырех месяцев, чтобы впервые подняться с 27 000 до 28 000 пунктов.
Напомним, ФРС США второй раз за год снизила базовую ставку.
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