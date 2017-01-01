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Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду

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Предельные тарифы на отопление и водоснабжение были установлены предыдущим правительством.
Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду
Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду
depositphotos.com

Каминет министров Украины принял решение отменить предельные тарифы на отопление и горячую воду. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Предельные тарифы устанавливалось постановлением Кабмина №560, которое было подписано еще предыдущим правительством.

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В постановлении были установлены предельные тарифы на услугу по снабжению теплом для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн за 1 кв. м (без приборов учета).

Также в этом постановлении устанавливались предельные тарифы на услугу горячего водоснабжения: 83,66 грн за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 грн за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

Новое правительство Гончарука решило отменить постановление, чтобы обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона и устранить угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

Напомним, эксперты рассказли, как узнать, не воруют ли у вас электроенергию.

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Теги: правительство, Гончарук, Минэнерго, коммунальные платежи
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