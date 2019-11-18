Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевлянам начали приходить новые платежки за электроэнергию

Комментариев: 0
Квитанции приходят от фирмы Yasno.
Киевлянам начали приходить новые платежки за электроэнергию
Киевлянам начали приходить новые платежки за электроэнергию
depositphotos.com

В ноябре жители столицы стали получать обновленные квитанции за электроэнергию. Квитанции приходят от фирмы Yasno — именно под таким названием теперь работает поставщик электроэнергии “Киевские энергетические услуги“. Об этом пишет UBR.

Реквизиты для оплаты счетов и тарифы остались прежними — изменились платежки лишь внешне.

Платежка за электроэнергию, как и раньше, содержит:

  • реквизиты поставщика, по которым необходимо оплачивать за электроэнергию;

  • форму для внесения актуальных показаний счетчика;

  • информацию о клиенте, действующий тариф, объемы потребления в расчетном периоде и последние фактические показания счетчика;

  • расшифровку суммы к оплате: наличие задолженности или переплаты, начисления и оплаты в расчетном периоде;

  • дополнительную информацию.

Стоит отметить, что передать показания за электроэнергию можно онлайн: через контакт-центр или с помощью мобильного приложения.

Читай также: Как экономить на коммуналке и не отапливать улицу — эксперты

Также стоит отметить, что на прошлой неделе на торгах была зафиксирована рекордно низкая цена на электроэнергию на сутки вперед. Эксперты по энергорынку утверждают, что это результат борьбы с монополиями и олигархами. Скажется ли это на цене для потребителей, пока неизвестно, сообщает ТСН.

Стало известно, что изменилась также цена на газ. Нафтогаз в ноябре повысил цену на газ для населения на 14.7%. Это украинцы смогут увидеть уже в декабрьских платежках. Но, следует отметить, что в Нафтогазе заявляют, что это самая низкая цена на газ с 2016 года.

Напомним, Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: платежки за коммуналку, цена на газ, Нафтогаз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.11.2019, 11:39
Оценка:  0
гость
Стоит отметить, что нам таки действительно стало Yasno...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь