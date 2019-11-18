Киевлянам начали приходить новые платежки за электроэнергию

Квитанции приходят от фирмы Yasno.

В ноябре жители столицы стали получать обновленные квитанции за электроэнергию. Квитанции приходят от фирмы Yasno — именно под таким названием теперь работает поставщик электроэнергии “Киевские энергетические услуги“. Об этом пишет UBR.

Реквизиты для оплаты счетов и тарифы остались прежними — изменились платежки лишь внешне.

Платежка за электроэнергию, как и раньше, содержит:

реквизиты поставщика, по которым необходимо оплачивать за электроэнергию;

форму для внесения актуальных показаний счетчика;

информацию о клиенте, действующий тариф, объемы потребления в расчетном периоде и последние фактические показания счетчика;

расшифровку суммы к оплате: наличие задолженности или переплаты, начисления и оплаты в расчетном периоде;

дополнительную информацию.

Стоит отметить, что передать показания за электроэнергию можно онлайн: через контакт-центр или с помощью мобильного приложения.

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Также стоит отметить, что на прошлой неделе на торгах была зафиксирована рекордно низкая цена на электроэнергию на сутки вперед. Эксперты по энергорынку утверждают, что это результат борьбы с монополиями и олигархами. Скажется ли это на цене для потребителей, пока неизвестно, сообщает ТСН.

Стало известно, что изменилась также цена на газ. Нафтогаз в ноябре повысил цену на газ для населения на 14.7%. Это украинцы смогут увидеть уже в декабрьских платежках. Но, следует отметить, что в Нафтогазе заявляют, что это самая низкая цена на газ с 2016 года.

Напомним, Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду.

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