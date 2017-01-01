Стало известно, каким будет курс доллара на этой неделе

На прошлой неделе доллар устойчиво снижался со вторника по пятницу.

На этой неделе ожидается небольшое снижение курса доллара по отношению к гривне depositphotos.com

На этой неделе ожидается небольшое снижение курса доллара по отношению к гривне. Такой прогноз дает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

“На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/24,0 грн“, - поделился прогнозами Вадим Иосуб.

Аналитик также рассказал, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,2-1,5%.

Читай также: Курсы валют: доллар дешевеет, евро дорожает

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,50 грн до 24,22 грн (-1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время снизились с 24,49/24,51 до 24,12/24,15 (-1,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,40/24,65 до 24,07/24,33 (-1,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1%.

“На прошлой неделе доллар устойчиво снижался со вторника по пятницу. В понедельник снижение доллара на межбанке продолжилось, хотя и замедлилось. Тем не менее, потенциал укрепления гривны еще не исчерпан, и она готова проверить на прочность уровень 24 грн за доллар“, - подчеркнул аналитик.

Напомним, Регулятор назвал причину рекордной прибыли банков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram