Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов на депозиты

Комментариев: 4
Сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18 + 1,5% военного сбора.
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов на депозиты
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов на депозиты
depositphotos.com

Народный депутат от партии “Слуга народа“ предлагает освободить от обложения НДФЛ депозитные вклады населения. Соответствующий законопроект № 2422 зарегистрирован в Верховной Раде.

Читай также: Сколько украинцев получают зарплату в “конвертах“

Стоит отметить, что сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18 + 1,5% военного сбора.

С целью снятия налогового груза с физических лиц - вкладчиков банков и создания дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему депутат предлагает установить нулевую ставку НДФЛ для процентов:

  • на текущий или депозитный банковский счет;

  • на вклад в кредитных союзах;

  • процентный или дисконтный доход за именным сберегательным (депозитным) сертификатом.

Напомним, в Украине хотят обложить налогами стриминговые платформы и соцсети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: налоги, законопроект, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Sergey Sergeevic    18.11.2019, 14:13
Оценка:  +1
Sergey Sergeevic
Если не освободить, то хотя бы сделайте что бы этот налог шел в ЕСВ и персонально учитывался в расчетах пенсии, бо 5 лет дерут 20%, а учета нет.
Мыкола    18.11.2019, 13:57
Оценка:  -3
Мыкола
Странно, во всем мире богатеньких еще больше обкладывают налогом,вводя прогрессивное налогообложение, и только у нас в Украине их стараются освободить от всех платежей в бюджет. Вот выбрали себе на голову любителей зелени ....
Goga19041984    18.11.2019, 13:41
Оценка:  -1
Goga19041984
Лучше бы сволочи военный сбор убрали.
гость  (аноним)  18.11.2019, 13:41
Оценка:  0
гость
М-Да...Недаром зеленые . Зелень к зелени вот вам и бабло в кармане. Нет , чтобы богатеньких больше обложить налогом, так наоборот стараются освободить их от всяческих платежей. Ай да Зельц, айда сукин сын !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь