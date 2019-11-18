Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов на депозиты
Народный депутат от партии “Слуга народа“ предлагает освободить от обложения НДФЛ депозитные вклады населения. Соответствующий законопроект № 2422 зарегистрирован в Верховной Раде.
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Стоит отметить, что сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18 + 1,5% военного сбора.
С целью снятия налогового груза с физических лиц - вкладчиков банков и создания дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему депутат предлагает установить нулевую ставку НДФЛ для процентов:
на текущий или депозитный банковский счет;
на вклад в кредитных союзах;
процентный или дисконтный доход за именным сберегательным (депозитным) сертификатом.
Напомним, в Украине хотят обложить налогами стриминговые платформы и соцсети.
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