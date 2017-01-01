Депутаты планируют уменьшить стоимость растаможивания "евроблях"

Хотят продлить и сроки регистрации автомобилей.

Депутаты планируют уменьшить стоимость растаможивания подержанных автомобилей из Европы. Со временем сбор и вовсе предлагают отменить. Хотят продлить и сроки регистрации “евроблях“. Об этом пишет Сегодня.

Главное предложение проекта закона №2342 – убрать на 180 дней коэффициент возраста. Сейчас ставка акциза определяется по формуле:

Ставка акциза= Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст авто

Базовая ставка составляет 50 евро, если у автомобиля двигатель объемом до 3000 см куб.; если более, то ставка составляет 100 евро. Ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 см куб – 75 евро. Более – 150 евро.

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Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Коэффициент возраста – число лет, прошедших с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15. Для грузовиков, которым от пяти до восьми лет, коэффициент составляет 40, старше восьми лет – 50. Этот коэффициент и хотят убрать на полгода.

Так, акциз на автомобиль 2001 года производства с объемом двигателя 2200 куб см составит – 110 евро. А по действующей формуле с коэффициентом возраста – 1650 евро.

Есть еще один законопроект - №2345. В нем депутаты предлагают на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов. Никаких штрафов. Но такая привилегия будет касаться только тех машин, которые ввезли в Украину до начала действия этих же законопроектов (если нардепы за них проголосуют).

Михаил Катрук, один из основателей общественной организации “Доступное авто“, комментирует законопроекты.

“Отмены акциза на авто требуют все общественные организации. Но начинать с отмены штрафа и возрастного коэффициента – не очень хороший вариант. За последние три года законодательство и так трижды менялось. Соответственно, есть общественное недовольство, потому что получается так, что одни люди растаможили по одним правилам, а через некоторое время можно уже по другим правилам. Поэтому я поддерживаю позицию, что правила должны быть одинаковы для всех граждан и действовать на постоянной основе“, – говорит Катрук.

Михаил считает, что коэффициент возраста вообще нужно отменить, а еще лучше — отменить акциз на ввоз автомобилей.

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Упомянутые проекты – предложения “Автоевросилы“, заявляет руководитель организации Олег Ярошевич. Перед регистрацией проект переписали в Кабмине и сейчас он является компромиссным. По его словам, будет три этапа: сначала отсрочка штрафов, потом разработка и принятие нового закона по авто на еврономерах, и, наконец, третий этап – создание нового закона растаможки авто для всех граждан Украины.

Напомним, в Украине выросли регистрации растаможенных авто.

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