Где в Украине запрещена продажа алкоголя ночью

Некоторые города решили ввести длительный запрет: с 23:00 до 11:00.

В середине октября Верховный суд отменил решение Киевсовета, которое запрещало продажу алкоголя в магазинах ночью. Но ситуация в столице не особо изменилась: по прежнему спиртное в ночное время не продают. Подобный запрет существует и во многих других украинских городах, пишет Сегодня.

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В марте 2018 года Верховная Рада разрешила местным городским, сельским и поселковым советам самостоятельно определять и ограничивать время продажи алкоголя. Но в Киеве постановление, ограничивающее право покупать и продавать алкоголь после 23:00, было принято Киевсоветом еще в 2016 году. Это значит, что такое решение было незаконным. И именно это постановление суд отменил сейчас. Но Киевсовет принял новое постановление в 2018 году, уже в рамках правого поля. Поэтому алкоголь в столице в ночное время все-таки продавать запрещено.

Во многих городах Западной Украины запрет на продажу алкоголя ночью существовал еще до принятия закона, например, во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Луцке т.д. Но сейчас запрет сохранился не везде, т.к. действия соответствующих постановлений уже закончилось. Например, он не действует в Черновцах, Ивано-Франковске, Виннице (хотя во многих городах Винницкой области запрет ввели еще весной 2019 года). Также купить алкоголь ночью можно в Харькове, Николаеве, Херсоне и Одессе. Но и эти города имеют платы запретить продавать спиртные напитки после 23:00.

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А вот в подавляющем большинстве областных центров купить спиртное ночью все же нельзя. Как мы уже упоминали, в Киеве запрет действует с 23:00 до 10:00. Длительный по времени ночной запрет внедрили и в Хмельницком — с 22:00 до 11:00. В других городах запреты чуть покороче, например, в Житомире, Ровно, Луцке, Тернополе, Черкассах, Запорожье, Кропивницком, Полтаве и Чернигове алкоголь нельзя купить в магазинах с 22:00 до 08:00.

В Ужгороде запрет действует с 23:00 до 07:00, во Львове с 22:00 до 10:00, а в Днепре и Сумах с 22:00 до 07:00. К слову, запрет внедрили и на востоке Украины: так, в Краматорске теперь нельзя купить алкоголь с 23:00 до 08:00.

В подавляющем большинстве областных центров купить спиртное ночью нельзя segodnya.ua

Напомним, в налоговой оштрафовали продавцов сигарет и алкоголя на 60 млн грн.



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