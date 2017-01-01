Когда в Украине появится 5G

За пять лет правительство планирует подключить к хорошему интернету 80% жителей страны.

В Украине 5G реально начнут использовать приблизительно через три года depositphotos.com

В Украине 5G реально начнут использовать приблизительно через три года. Об этом в интервью UBR рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

“Я думаю, что реальное использование 5G у нас появится через три года. Такие же предположение высказывали и украинские сотовые операторы. Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявлял, что тендеры могут пройти и раньше. Но в 2020 году работающих 5G-сетей в Украине точно не будет“, — отметил Шелест.

Шелест отметил, что правительство имеет цель — через пять лет иметь 80% домохозяйств с фиксированным широкополосным интернетом.

“Причем, мы подразумеваем не просто предоставить возможность, а не менее 70% — именно подключение и использование услуг. Официальная статистика свидетельствует, что уровень проникновения фиксированного интернета у нас — порядка 30-35“, — пояснил замминистра.

Напомним, крупнейшие мобильные операторы подписали меморандум с Кабмином.



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