Нам важно остаться в программе МВФ и дело не в деньгах - Маркарова

Министр финансов заверила, что Украине нужно сотрудничество с МВФ, но не рады их финансирования.

Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) важно для Украины не с точки зрения денег. Об этом министр финансов Оксана Маркарова заявила в интервью НВ.

“Дело сейчас совсем не в сумме...Средства от МВФ пополняют резервы НБУ, и они сейчас неплохие. Нам важно оставаться в программе МВФ, потому что это сигнал для других финансовых институтов о нашей надежности. Всемирный банк, ЕС, макрофинансовая помощь. Пока мы в программе МВФ, все они дают нам деньги, а уже эти деньги как раз пополняют бюджет“, - пояснила министр.

Также министр сказала, что условия, которые МВФ выдвигает Украине нужны, прежде всего, самой Украине. Речь идет о земельной реформе, здоровой банковской системе и нормальных судах.

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Маркарова также рассказала, что это уже третья программа, в обсуждении которой она участвует. По ее словам, каждый раз в обществе идут одни и те же разговоры.

“Когда мы инициируем программу, все кричат, что МВФ денег нам не даст. Приезжает миссия - все предсказывают, что никто ни с кем не договорится. Поехала миссия - ага, больше не вернется! Эти разговоры не мешали и не мешают нам достигать соглашений с МВФ“, - пояснила она.

Стоит отметить, что миссия МВФ начала работу в Украине на прошлой неделе, 14 ноября.

Напомним, стали известны сроки пребывания миссии МВФ в Киеве.

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