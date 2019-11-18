В Украине ухудшился индекс потребительского настроения

Ожидания личного материального положения ухудшились, в первую очередь, среди социально уязвимых групп.

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре составил 95,9 п., что на 1,6 п. ниже, чем в сентябре. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

Больше всего на это повлияло снижение индекса ожидаемых изменений личного материального положения - он сократился на 5,1 п.

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Индекс текущего положения (ИТП) вырос на 0,1 п., Составив 88,1. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:



Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в октябре сократился на 2,7 п. И составил 101,1. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:



Октябрьский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 111,6, что на 0,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос - до 179,1, что на 2,3 п. больше за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 13,7 п. - до значения 129,3.

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В исследовании отмечается, что ожидания личного материального положения ухудшились, в первую очередь. среди социально уязвимых групп. Речь идет о лицах с доходом ниже среднего, лицах старше 60 лет и тех, кто проживает в селах и малых городах.

Индекс потребительских настроений в октябре 2019 снизился на 1,6 п. и составляет 95,9 sapiens.com.ua

Напомним, стало известно, сколько украинцев получают зарплату в “конвертах“.

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