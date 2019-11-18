Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине ухудшился индекс потребительского настроения

Комментариев: 2
Ожидания личного материального положения ухудшились, в первую очередь, среди социально уязвимых групп.
В Украине ухудшился индекс потребительского настоения
В Украине ухудшился индекс потребительского настоения
depositphotos.com

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре составил 95,9 п., что на 1,6 п. ниже, чем в сентябре. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

Больше всего на это повлияло снижение индекса ожидаемых изменений личного материального положения - он сократился на 5,1 п.

Читай также: Сколько платят молодым специалистам в Украине

Индекс текущего положения (ИТП) вырос на 0,1 п., Составив 88,1. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в октябре сократился на 2,7 п. И составил 101,1. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

Октябрьский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 111,6, что на 0,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос - до 179,1, что на 2,3 п. больше за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 13,7 п. - до значения 129,3.

Читай также: Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов на депозиты

В исследовании отмечается, что ожидания личного материального положения ухудшились, в первую очередь. среди социально уязвимых групп. Речь идет о лицах с доходом ниже среднего, лицах старше 60 лет и тех, кто проживает в селах и малых городах.

Индекс потребительских настроений в октябре 2019 снизился на 1,6 п. и составляет 95,9
Индекс потребительских настроений в октябре 2019 снизился на 1,6 п. и составляет 95,9
sapiens.com.ua

Напомним, стало известно, сколько украинцев получают зарплату в “конвертах“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: индекс потребительских настроений, потребители, доход украинцев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.11.2019, 17:37
Оценка:  0
гость
Какого-то хрея_на еще и гречка подорожала.
mirbigstar    18.11.2019, 17:30
Оценка:  -1
mirbigstar
"...индекс потребительского настроения."-А это куда?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь