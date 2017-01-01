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В Газпроме назвали условия контракта с Нафтогазом

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Российская компания предлагает продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый.
В Газпроме назвали условия контракта с Нафтогазом
В Газпроме назвали условия контракта с Нафтогазом
depositphotos.com

Российский Газпром предложил Нафтогазу продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, сообщает Интерфакс-Украина.

В Газпроме заявили, что готовы заключить контракт с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

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При этом в компании рассказали об условиях, соблюдение которых может гарантировать заключение контракта с Нафтогазом Главное условие — отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против российской компании.

“Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу“, — заявили в Газпроме.

Также российская компания ждет решения Украины относительно прямых закупок газа с 2020 года.

Компания Нафтогаз пока не давала официальных комментариев относительно данного предложения.

Напомним, Нафтогаз отреагировал на слова Путина о скидке на газ для Украины.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, транзит газа через Украину
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