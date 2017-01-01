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Курсы валют: НБУ укрепил гривну

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Во вторник доллар подешевеет на восемь копеек, а евро - на две копейки. На межбанке доллер и евро растут.
НБУ укрепил гривну на восемь копеек по отношению к доллару
НБУ укрепил гривну на восемь копеек по отношению к доллару
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на вторник, 19 ноября, повысил курс гривны по отношению к доллару на восемь копеек - до 24,13 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 18 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2413,7178 гривны (-8,2954);

– 100 евро – 2669,8133 гривны (-2,6361)

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на четыре копейки до 24,20 гривен за доллар, курс в покупке до 24,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на девять копеек до 26,78 гривен за евро.

Напомним, НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе.

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