Курсы валют: НБУ укрепил гривну
Национальный банк Украины на вторник, 19 ноября, повысил курс гривны по отношению к доллару на восемь копеек - до 24,13 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 18 ноября.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2413,7178 гривны (-8,2954);
– 100 евро – 2669,8133 гривны (-2,6361)
В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на четыре копейки до 24,20 гривен за доллар, курс в покупке до 24,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на девять копеек до 26,78 гривен за евро.
Напомним, НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе.
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