Morgan Stanley прогнозирует ослабление доллара

Аналитики Morgan Stanley назвали причины грядущего ослабления американской валюты в следующем году.

Morgan Stanley прогнозирует, что американские акции и корпоративные облигации будут показывать отстающую динамику в следующем году, а доллар ослабеет на фоне ускорения экономического роста за пределами США, сообщает Bloomberg.

“Мы видим наибольший потенциал роста на рынках с более явными перспективами достижения роста прибылей компаний (Япония и развивающиеся рынки) или пространством для масштабного пересмотра оценок на снижении политических рисков (Европа)“, - написали стратеги в ежегодном прогнозе.

Банк ожидает незначительного снижения индекса S&P 500 к концу следующего года - до 3000 с 3120 по состоянию на конец прошлой недели.

Читай также: По курсу гривны есть два сценария - министр

Американские акции были глобальными лидерами в этом году, хотя и не сильно оторвались от европейских - оба рынка получили поддержку от начала нового цикла смягчения политики центробанков.

Morgan Stanley ошибся в расчетах относительно этого цикла год назад, когда стратеги занимали “нейтральную“ позицию по акциям относительно бенчмарка. Индекс MSCI AC World на данный момент принес совокупный доход на уровне 22% с начала 2019 года.

“Мы недооценили агрессивность ответа центробанков, снижение инфляции в развитых и развивающихся странах, которое сделало его возможным, и готовность инвесторов платить намного более высокие мультипликаторы даже на фоне перехода глобальных темпов роста прибыли компаний в отрицательную зону. Мы сомневаемся, что центробанки смогут второй раз осуществить тот же трюк“, - написали аналитики банка.

Вызовы для США в следующем году варьируются от риска, что корпоративные прибыли уже достигли пика, до высокой сравнительной стоимости акций и “специфического“ политического риска в преддверии президентских выборов.

“Повышенные оценки активов США, скорее всего, снизятся на фоне замедления темпов экономического роста США до трендовых, что окажет дополнительное давление на доллар на фоне снижения чистого притока портфельных инвестиций“, - написали валютные стратеги Morgan Stanley.

Банк все же видит потенциал восстановления доллара по отношению к валютам, зависящим от цикла роста, во второй половине 2020 года в ситуации, когда президентские выборы могут сделать ситуацию “более сложной“ с точки зрения риска. Валюты-гавани, такие как иена и швейцарский франк, также могут выиграть, отмечает банк. На долговых рынках Morgan Stanley занимает нейтральную позицию по казначейским облигациям США и японским госбумагам и “ниже рынка“ - по суверенным бондам Германии и Великобритании.

Среди корпоративных облигаций банк ждет позитивной динамики в Азии и Европе относительно американских бумаг.

Напомним, стало известно, каким будет курс доллара на этой неделе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram