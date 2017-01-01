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Сколько работодатели будут тратить на сотрудников в следующем году

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Повышение минимальной зарплаты повлияет на финансовые расчеты бизнесменов.
Повышение минимальной зарплаты повлияет на финансовые расчеты бизнесменов
Повышение минимальной зарплаты повлияет на финансовые расчеты бизнесменов
depositphotos.com

В следующем году в Украине поднимется минимальная заработная плата. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2020 год. Минималка будет составлять 4 723 гривны. Такое повышение, конечно же, повлияет на расчеты бизнесменов со своими работниками, пишет Лига. Закон.

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В соответствии с Законом “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“, минимальная ставка единого социального взноса (ЕСВ) устанавливается в размере 22% от минимальной зарплаты.

Таким образом, в 2020 году ЕСВ составит:

- 1039,06 грн в месяц;

- 3177,18 грн в квартал;

- 12 468 грн в год.

Если ФЛП имеет сотрудника, работающего на минималку, то работодателю придется тратить на одного человека на минимальной зарплате:

Ставка 4723 грн + НДФЛ 18% (850,14 грн) + военный сбор 1,5% (70,85 грн) + ЕСВ (1039,06 грн) = 5762,06 грн/месяц.

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Любой работник имеет право на оплачиваемый отпуск (24 календарных дня). Еготакже придется оплатить, а если работник увольняется, то компенсировать.

С отпускных ФЛП тоже платит ЕСВ за свой счет (22% от суммы, но не менее минимальных 1039,06 грн).

Напомним, с 1 декабря увеличится прожиточный минимум.

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Теги: ФЛП, бизнес, минимальная заработная плата, зарплата
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