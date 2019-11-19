В Кабмине рассказали, как будут помогать предпринимателям

Одной из приоритетных задач правительства является максимальное содействие украинцам в открытии собственного дела.

Одной из приоритетных задач правительства является максимальное содействие украинцам в открытии собственного дела, а также помощь представителям микробизнеса в расширении своей деятельности. Об этом сообщил заместитель главы Минэкономики Дмитрий Романович, передает Минэкономразвития.

“Сейчас мы изучаем вопрос повышения лимитов для ФЛП, либерализацию штрафных санкций, связанных с использованием РРО, введение моратория на проведение проверок. Кроме того, Министерство финансов готовит разъяснения по бухгалтерскому и товарному учету, а также ряду других вопросов. Все это будет обсуждаться на ближайших заседаниях Координационного Совета по вопросам развития микропредпринимательства и малого предпринимательства“, - сообщил Дмитрий Романович.

Также в министерстве подчеркнули, что сегодня среди наиболее волнующих вопросов - обязательность ведения кассового и бухгалтерского учета, отсутствие надлежащего покрытия интернет-связью, а также риски несанкционированного доступа к РРО.

Напомним, Минюст полностью открыл единый реестр предпринимателей.

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