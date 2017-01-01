Скалецкая рассказала о планах МОЗ на следующий год

Министр акцентировала, что отправлять жалобы на плохие условия в больницах можно в горсовет, поскольку местные медучреждения подчиняются именно местной власти.

Недавно депутаты приняли государственный бюджет на 2020 год. Сколько средств выделили на медицину, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире 1+1.

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Министр также рассказала об основных планах министерства. Чиновница подчеркнула, что в следующем году правительство планирует нарастить потенциал программы по доступным лекарствам, работать над автономизацией больниц.

“Должность главного врача станет более ответственной. Главного врача будет избирать областной или городской совет. Это дает инструмент для того, чтобы они (больницы — ред.) стали действительно желанными, о которых мы все мечтаем“, - сказала министр.

Также министр рассказала, что в будущем правительство планирует изменить систему выплаты помощи людям с инвалидностью. Скалецкая заявила, что выплаты будут зависеть от степени проблем со здоровьем у конкретного человека. По словам чиновницы, это даст возможность людям с инвалидностью не просто получать деньги, а и снова социализироваться, получать работу, если позволяет здоровье.

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Министр рассказала, что на медицину в 2020 году депутаты заложили в госбюджет 113 млрд грн.

Скалецкая прокомментировала состояние больниц и то, кто должен беспокоится о ремонте больниц. Министр акцентировала, что такая ответственность лежит непосредственно на плечах руководства больниц. Именно для этого, по словам министра, Украине так необходима автономизация, чтобы в медучреждениях появлялся руководитель, который будет работать над созданием комфортных условий как для врачей, так и для пациентов.

Министр рассказала, что отправлять жалобы на плохие условия в больницах можно в горсовет, поскольку местные медучреждения подчиняются именно местной власти.

Напомним, депутаты хотят увеличить помощь при рождении детей до 400 тыс грн.



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