Кошевой: Мне предлагали $5 млн, чтобы попасть в предвыборный список "Слуги народа"
Бывший коллега президента Украины, участник студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой заявил, что ему предлагали от 400 тыс долларов до 5 млн долларов за то, чтобы попасть в предвыборные списки партии “Слуга народа“. Об этом пишет издание “ГОРДОН“.
“Деньги предлагали за должности?“ – спросил журналист.
“Предлагали, когда были парламентские выборы“, – ответил Кошевой.
Актер объяснил, что предлагали “от 400 тысяч долларов до 5 миллионов“ за место в списке “Слуги народа“.
“Я на парламентских выборах мог заработать около “десятки“. Но как потом человеку смотреть в глаза?.. Конечно, если ты полный дурачок, то взял бы… Но как потом смотреть в глаза?! В каком бы состоянии ты был, придя после этого к Владимиру Александровичу [Зеленскому]…“ – продолжил Кошевой.
Также Кошевого спросили, прошли ли все-таки те люди, предлагавшие крупную взятку. Евгений ответил:
“Нет, ни одного из тех, кто предлагал, слава богу“.
Напомним, стало известно, что депутаты получили 3 млн грн компенсации за жилье.
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