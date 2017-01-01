Кошевой: Мне предлагали $5 млн, чтобы попасть в предвыборный список "Слуги народа"

Участнику "Квартала 95" предлагали крупную взятку, чтобы он повлиял на включение просивших в предвыборные списки.

Бывший коллега президента Украины, участник студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой заявил, что ему предлагали от 400 тыс долларов до 5 млн долларов за то, чтобы попасть в предвыборные списки партии “Слуга народа“. Об этом пишет издание “ГОРДОН“.

“Деньги предлагали за должности?“ – спросил журналист. “Предлагали, когда были парламентские выборы“, – ответил Кошевой.

Актер объяснил, что предлагали “от 400 тысяч долларов до 5 миллионов“ за место в списке “Слуги народа“.

“Я на парламентских выборах мог заработать около “десятки“. Но как потом человеку смотреть в глаза?.. Конечно, если ты полный дурачок, то взял бы… Но как потом смотреть в глаза?! В каком бы состоянии ты был, придя после этого к Владимиру Александровичу [Зеленскому]…“ – продолжил Кошевой.

Также Кошевого спросили, прошли ли все-таки те люди, предлагавшие крупную взятку. Евгений ответил:

“Нет, ни одного из тех, кто предлагал, слава богу“.

Напомним, стало известно, что депутаты получили 3 млн грн компенсации за жилье.



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