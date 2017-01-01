Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госслужащим планируют изменить механизм начисления зарплат

Комментариев: 0
Глава Нацагентства по вопросам государственной службы отметил, что на госуслужбе заработная плата очень непрозрачная.
Стародубцев отметил, что на госуслужбе заработная плата очень непрозрачная, докручивается надбавками
Стародубцев отметил, что на госуслужбе заработная плата очень непрозрачная, докручивается надбавками
depositphotos.com

В Украине планируют изменить механизм начисления оплаты труда государственным служащим. Об этом заявил глава Нацагентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы собираемся сделать нормальную модель зарплат, выровнять ее, сделать более прозрачной и справедливой. Но люди, которые хотят заработать денег, им не надо идти на госслужбу, деньги надо зарабатывать в бизнесе, а в госслужбе можно реализовать другие вещи. Можно научиться, потому что это самая сложная система, которая есть в стране, значительно сложнее бизнеса. Уровень амбиций, задач и целей здесь просто на порядок выше, это огромный вызов и ответственность“, — сказал глава НАГС.

Стародубцев также отметил, что на госуслужбе заработная плата очень непрозрачная, докручивается надбавками.

“Базовые правила HR говорят, что вы платите людям за желаемое поведение. А у нас есть куча всевозможных надбавок за выслугу лет, за ранг, то есть, мы сами больше платим не за результат, а за то, что человек долго сидит на госслужбе. Это просто какая-то глупость. Давайте не будем платить людям за то, что они сидят, давайте платить за то, что они делают“, - подчеркнул Стародубцев.

Чиновник считает, что начисление зарплат следует упростить.

Стародубцев добавил, что государство не должно платить столько же, сколько платать на рынке, но важно зарплаты на госслужбе хотя бы сопоставить с рыночными.

Напомним, средняя зарплата в сентябре превысила 9 тыс грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Стародубцев, НАГС, госслужащие, зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь