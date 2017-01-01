Госслужащим планируют изменить механизм начисления зарплат

Глава Нацагентства по вопросам государственной службы отметил, что на госуслужбе заработная плата очень непрозрачная.

В Украине планируют изменить механизм начисления оплаты труда государственным служащим. Об этом заявил глава Нацагентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы собираемся сделать нормальную модель зарплат, выровнять ее, сделать более прозрачной и справедливой. Но люди, которые хотят заработать денег, им не надо идти на госслужбу, деньги надо зарабатывать в бизнесе, а в госслужбе можно реализовать другие вещи. Можно научиться, потому что это самая сложная система, которая есть в стране, значительно сложнее бизнеса. Уровень амбиций, задач и целей здесь просто на порядок выше, это огромный вызов и ответственность“, — сказал глава НАГС.

Стародубцев также отметил, что на госуслужбе заработная плата очень непрозрачная, докручивается надбавками.

“Базовые правила HR говорят, что вы платите людям за желаемое поведение. А у нас есть куча всевозможных надбавок за выслугу лет, за ранг, то есть, мы сами больше платим не за результат, а за то, что человек долго сидит на госслужбе. Это просто какая-то глупость. Давайте не будем платить людям за то, что они сидят, давайте платить за то, что они делают“, - подчеркнул Стародубцев.

Чиновник считает, что начисление зарплат следует упростить.

Стародубцев добавил, что государство не должно платить столько же, сколько платать на рынке, но важно зарплаты на госслужбе хотя бы сопоставить с рыночными.

Напомним, средняя зарплата в сентябре превысила 9 тыс грн.

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