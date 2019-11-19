Отмена ограничения на тарифы по теплу: Будут ли украинцы платить больше

Можно ли экономить на коммунальных услугах.

Кабинет министров отменил ограничения на тарифы по теплу и горячей воде. Эти ограничения были установлены прошлым правительством. Главная причина отмены – денег на компенсацию разницы между установленным и рыночными тарифами нет. Об этом пишет Obozrevatel.

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Если ограничения продолжили бы свое действие, то в некоторых городах из-за нехватки средств могли просто отключить горячую воду и тепло. Мол, по закону убытки поставщиков тепла и горячей воды должны компенсировать из госбюджета. Но денег на это нет. Так, если Кабинет министров принимает решение ограничить тарифы, он обязан предусмотреть деньги, которые передадут предприятиям на компенсацию дешевой коммуналки.

Но, когда предприятие работает себе в ущерб, его могут просто закрыть. Только на эту зиму для выполнения решения прошлого правительства понадобилось бы 7 млрд грн.

Максимальная цена за Гкал должна была составить 1,4 тыс грн, а стоимость кубометра горячей воды – 75 грн. К примеру, в Смеле Черкасской области один Гкал стоит 2,3 тыс грн, в Кировоградской области средняя стоимость составляет 2,1 тыс грн, в Волынской – 1,8 тыс грн, в Ровенской – 1,7 тыс грн.

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И всего в пяти областях средняя стоимость тепла ниже 1400 грн. Потребители были бы довольны, однако не местные власти. Большинство городов такие расходы не смогли бы покрыть.

Новое правительство считает, что украинцы должны платить за коммунальные услуги столько, сколько им посчитали. Если у семьи есть финансовые трудности, государство предоставляет субсидии.

Как мы можем платить за тепло меньше?

Всегда есть решение. К примеру, чтобы платить меньше денег за тепло, необходимо утеплить дом. Такое решение подходит как для частных домов, так и для многоэтажек. Конечно, если вы живете в квартире, то одному все вопросы не решить — нужен коллективный подход. Необходимо утеплять весь дом по периметру, устанавливать индивидуальный тепловой пункт, менять двери и окна. Одним словом, потреблять меньше. При этом,снизить потребления тепла в доме значительно проще, чем экономить в квартире.

Напомним, киевлянам начали приходить новые платежки за электроэнергию.

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