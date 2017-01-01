Сколько стоят пластические операции в Украине

Многие украинцы сегодня обращаются к услугам пластических хирургов.

По статистике, осенью и зимой украинские пациенты делают больше всего пластических операций. О том, заживают ли быстрее раны и меняется ли цена на процедуры в зависимости от поры года, говорится в сюжете ТСН.

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Многие по разным причинам решаются менять внешность именно в осенне-зимний период: люди отдохнули после отпуска, объемная одежда в холодную пору и т.д.

Раны в холодный период года заживают так же, как и в теплый, и реабилитация идет идентично. Только из комфортных соображений советуют большие оперативные вмешательства, как липосакция, абдоминопластика и маммопластика, делать, когда не жарко, поскольку нужно носить компрессионное белье, которое для лета может быть достаточно жарким.

Самые популярные среди украинцев операции – увеличение груди (от 150 тысяч гривен), подтяжка живота (около 90 тысяч гривен), липосакция (около 12 тысяч за зону) и ринопластика (около 100 тысяч). Цены не падают даже в сезон затишья, который наступает для хирургов в августе, а все потому, что в этот период отсутствие украинских пациентов компенсируют иностранцы – приезжают из Дубая, Катара, потому что там в это время намного жарче. Однако, несмотря на очереди к пластическим хирургам, которые ежегодно увеличиваются, украинцы, как видно из комментариев в соцсетях, все больше ценят настоящую красоту.

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