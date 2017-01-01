Российские СМИ распространили фейки о газовых рекомендациях ЕС для Украины

В Нафтогазе подчеркнули, что важно проверять достоверность информации.

В Нафтогазе рассказали, что именно рекомендовала Еврокомиссия depositphotos.com

Российские пропагандистские СМИ распространили неправдивую информацию о том, что ЕС рекомендовал Украине закупать газ у России напрямую. Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины на своей странице в Facebook.

В Нафтогазе подчеркнули, что Еврокомиссия рекомендовала Газпрому: а) заключить долгосрочный контракт; б) на значительный объем; в) по европейским правилам; г) с новым украинским оператором ГТС.

“Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда“. “А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные“, - говорят в Нафтогазе.

Россия распространила очередной фейк facebook.com

Напомним, Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram