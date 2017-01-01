Российские СМИ распространили фейки о газовых рекомендациях ЕС для Украины
Российские пропагандистские СМИ распространили неправдивую информацию о том, что ЕС рекомендовал Украине закупать газ у России напрямую. Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины на своей странице в Facebook.
В Нафтогазе подчеркнули, что Еврокомиссия рекомендовала Газпрому: а) заключить долгосрочный контракт; б) на значительный объем; в) по европейским правилам; г) с новым украинским оператором ГТС.
“Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда“.
“А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные“, - говорят в Нафтогазе.
Напомним, Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил