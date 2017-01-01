Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Российские СМИ распространили фейки о газовых рекомендациях ЕС для Украины

Комментариев: 0
В Нафтогазе подчеркнули, что важно проверять достоверность информации.
В Нафтогазе рассказали, что именно рекомендовала Еврокомиссия
В Нафтогазе рассказали, что именно рекомендовала Еврокомиссия
depositphotos.com

Российские пропагандистские СМИ распространили неправдивую информацию о том, что ЕС рекомендовал Украине закупать газ у России напрямую. Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины на своей странице в Facebook.

В Нафтогазе подчеркнули, что Еврокомиссия рекомендовала Газпрому: а) заключить долгосрочный контракт; б) на значительный объем; в) по европейским правилам; г) с новым украинским оператором ГТС.

“Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда“.

“А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные“, - говорят в Нафтогазе.

Россия распространила очередной фейк
Россия распространила очередной фейк
facebook.com
 

Напомним, Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Нафтогаз, ЕС, фейк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь