Сколько будет стоить газ в 2020 году

Министр энергетики и защиты окружающей рассказал о прогнозируемых ценах .

Цена газа для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем за тот же период этого года depositphotos.com

Цена газа для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем за тот же период этого года, даже при условии прекращения транзита российского газа через территорию Украины в следующем году. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Перед тем, как повысить цену на газ в ноябре, мы уменьшали эти цены. Начиная с июля, уменьшение цены на газ составляет более 30%. Газ - товар сезонный, и потребление сезонное ...Но скажу вам даже больше: украинское правительство обеспечит меньшую цену, чем была в первом квартале этого года. То есть на первый квартал 2020 цена будет меньше, чем в первом квартале 2019 года. И это очень важно, учитывая, что у нас может и совсем остановится транзит газа“, - сказал он.

Также Оржель акцентировал, что прекращение транзита российского газа через Украину с января 2020 создаст чрезвычайную ситуацию на европейском рынке газа и неизбежно приведет к росту цен.

“Что такое прекращение транзита? Это определенно чрезвычайная ситуация на рынке. А чрезвычайная ситуация - это экстремальный роста цен“, - сказал он.

Министр утверждает, что правительство сейчас активно готовится к тому, чтобы обеспечить украинцев газом на случай прекращения транзита и не допустить скачка цен.

Напомним, “Киевоблгаз“ считает, что нужно повышать тарифы.

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