Украинцы выступают против легализации игорного бизнеса

Соцопрос показал, что почти 60% украинцев не поддерживают игорный бизнес .

Подавляющее большинство украинцев выступает против легализации игорного бизнеса. Так утверждают результаты исследования, которое провела группа Рейтинг.

Читай также: В отделениях Укрпочты больше не будут продавать лотереи

Не поддерживают легализацию игорного бизнеса 58% опрошенных украинцев. И лишь 11% выступают за легализацию. 27% не против легализации, однако считают, что необходимо создать специальные зоны для игорного бизнеса.

Не поддерживают легализацию игорного бизнеса 58% опрошенных украинцев ratinggroup.ua

В то же время 48% высказались за сохранение классических числовых лотерей во время возможной легализации игорного бизнеса.

48% высказались за сохранение классических числовых лотерей ratinggroup.ua

25% респондентов сказали, что считают себя азартными людьми. Но большинство (73%) заявили, что они наоборот — не азартны.

Положительно к азартным играм относятся лишь 10% украинцев.

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в любые азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.

Напомним, правительство предлагает установить специальные игорные зоны для казино.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram