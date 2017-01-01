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Украинцы выступают против легализации игорного бизнеса

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Соцопрос показал, что почти 60% украинцев не поддерживают игорный бизнес .
Украинцы выступают против легализации игорного бизнеса
Украинцы выступают против легализации игорного бизнеса
depositphotos.com

Подавляющее большинство украинцев выступает против легализации игорного бизнеса. Так утверждают результаты исследования, которое провела группа Рейтинг.

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Не поддерживают легализацию игорного бизнеса 58% опрошенных украинцев. И лишь 11% выступают за легализацию. 27% не против легализации, однако считают, что необходимо создать специальные зоны для игорного бизнеса.

Не поддерживают легализацию игорного бизнеса 58% опрошенных украинцев
Не поддерживают легализацию игорного бизнеса 58% опрошенных украинцев
ratinggroup.ua


В то же время 48% высказались за сохранение классических числовых лотерей во время возможной легализации игорного бизнеса.

48% высказались за сохранение классических числовых лотерей
48% высказались за сохранение классических числовых лотерей
ratinggroup.ua

25% респондентов сказали, что считают себя азартными людьми. Но большинство (73%) заявили, что они наоборот — не азартны.

Положительно к азартным играм относятся лишь 10% украинцев.

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в любые азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.

Напомним, правительство предлагает установить специальные игорные зоны для казино.

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Теги: казино, игорные зоны, игорный бизнес
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