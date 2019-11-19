Пресс-секретарь президента РФ заявил, что наши претензии являются неприемлемыми.

В Кремле считают абсурдными претензии Украины к России в газовом вопросе depositphotos.com

Претензии Украины к России по газовому вопросу в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Прайм.

“Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми“, — сказал Песков.

Песков акцентировал, что после слов Путина по этому вопросу, ему добавить нечего.

“Мне нечего добавить, наверное, к тем пояснениям, которые дал президент Путин в Бразилии на пресс-конференции. Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. Президент объяснил, почему это плохо“, — пояснил Песков.

Напомним, недаво сообщалось, что президент РФ считает, что иск “Нафтогаза“, поданный против “Газпрома“ в ноябре, может обострить отношения между Украиной и Россией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram