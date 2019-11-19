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В Кремле считают абсурдными претензии Украины к России в газовом вопросе

Комментариев: 1
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что наши претензии являются неприемлемыми.
В Кремле считают абсурдными претензии Украины к России в газовом вопросе
В Кремле считают абсурдными претензии Украины к России в газовом вопросе
depositphotos.com

Претензии Украины к России по газовому вопросу в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Прайм.

“Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми“, — сказал Песков.

Песков акцентировал, что после слов Путина по этому вопросу, ему добавить нечего.

“Мне нечего добавить, наверное, к тем пояснениям, которые дал президент Путин в Бразилии на пресс-конференции. Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. Президент объяснил, почему это плохо“, — пояснил Песков.

Напомним, недаво сообщалось, что президент РФ считает, что иск “Нафтогаза“, поданный против “Газпрома“ в ноябре, может обострить отношения между Украиной и Россией.

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Теги: Песков, транзит газа, газ
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Комментариев (2)
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Предаторр    19.11.2019, 17:55
Оценка:  -1
Предаторр
Транзит похоже нам не нужен.
Путин_xyйло    19.11.2019, 18:09
Оценка:  0
Путин_xyйло
Мы на штрафах Газпрома больше заработаем! А не захотят платить, арестуют имущество за пределами кацапстана!
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