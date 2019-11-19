ВБ улучшил прогноз роста украинской экономики

Всемирный банк проанализировал динамику развития украинской экономики и откорректировал прогноз.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины на ближайшие годы. Об этом говорится в презентации ВБ по Украине, представленной во вторник, 19 ноября.

Согласно новому прогнозу, рост ВВП Украины в 2019 году составит 3,6% (прежний прогноз - 3,4%). В 2020 году рост ВВП составит 3,7% (прежний прогноз - 3,7%). В 2021 году рост экономики Украины составит 4,2%, как и ранее. Читай также: В Кабмине дали прогноз инфляции до 2022 года Также в банке назвали причины роста украинской экономики в текущем году. Там напомнили, что ВВП Украины вырос на 3,6% в первой половине 2019 года, а в третьем квартале на 4,2%.

Как отмечается, рост был обусловлен высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом зарплаты, пенсий и поступлением денежных переводов из-за рубежа.

Уверенный рост в первой половине 2019 года был обусловлен высоким и ранним урожаем сельскохозяйственных культур, и такими секторами, как оптовая и розничная торговля, финансы и транспорт. Добавленная стоимость в сельском хозяйстве выросла на 6% в первой половине 2019 года.

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В презентации отмечается, что стремительный рост потребления домашних хозяйств продолжался в первом полугодии 2019 года (на 11,2%) и был поддержан социальными выплатами во время избирательного цикла; как и раньше, большими суммами денежных переводов от трудовых мигрантов; и восстановлением потребительского кредитования.

Как результат, внутренняя торговля и транспорт значительно выросли, особенно во втором квартале на 4,5% и 4,2% процентов, соответственно Темпы роста добавленной стоимости в строительстве и финансовом секторе в первой половине 2019 года составили 23% и 11% соответственно.

В то же время, рост промпроизводства и инвестиций осталось слабым, с сокращением сектора промпроизводства на 0,2% и замедлением роста инвестиций в основные фонды до 12 процентов, отметили эксперты ВБ.

“Уровень инвестиций в основные фонды на уровне 20% от ВВП остается недостаточным для ускорения экономического роста“, - говорится в обзоре.

Напомним, Morgan Stanley прогнозирует ослабление доллара.



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