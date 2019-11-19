Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВБ улучшил прогноз роста украинской экономики

Комментариев: 0
Всемирный банк проанализировал динамику развития украинской экономики и откорректировал прогноз.
ВБ улучшил прогноз роста украинской экономики
ВБ улучшил прогноз роста украинской экономики
flickr.com

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины на ближайшие годы. Об этом говорится в презентации ВБ по Украине, представленной во вторник, 19 ноября.

Согласно новому прогнозу, рост ВВП Украины в 2019 году составит 3,6% (прежний прогноз - 3,4%). В 2020 году рост ВВП составит 3,7% (прежний прогноз - 3,7%). В 2021 году рост экономики Украины составит 4,2%, как и ранее.

Читай также: В Кабмине дали прогноз инфляции до 2022 года

Также в банке назвали причины роста украинской экономики в текущем году. Там напомнили, что ВВП Украины вырос на 3,6% в первой половине 2019 года, а в третьем квартале на 4,2%.

Как отмечается, рост был обусловлен высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом зарплаты, пенсий и поступлением денежных переводов из-за рубежа.

Уверенный рост в первой половине 2019 года был обусловлен высоким и ранним урожаем сельскохозяйственных культур, и такими секторами, как оптовая и розничная торговля, финансы и транспорт. Добавленная стоимость в сельском хозяйстве выросла на 6% в первой половине 2019 года.

Читай также: Советник премьера рассказал о прогнозе цен на землю в Украине

В презентации отмечается, что стремительный рост потребления домашних хозяйств продолжался в первом полугодии 2019 года (на 11,2%) и был поддержан социальными выплатами во время избирательного цикла; как и раньше, большими суммами денежных переводов от трудовых мигрантов; и восстановлением потребительского кредитования.

Как результат, внутренняя торговля и транспорт значительно выросли, особенно во втором квартале на 4,5% и 4,2% процентов, соответственно Темпы роста добавленной стоимости в строительстве и финансовом секторе в первой половине 2019 года составили 23% и 11% соответственно.

В то же время, рост промпроизводства и инвестиций осталось слабым, с сокращением сектора промпроизводства на 0,2% и замедлением роста инвестиций в основные фонды до 12 процентов, отметили эксперты ВБ.

“Уровень инвестиций в основные фонды на уровне 20% от ВВП остается недостаточным для ускорения экономического роста“, - говорится в обзоре.

Напомним, Morgan Stanley прогнозирует ослабление доллара.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, Всемирный банк, экономика, ВВП, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь