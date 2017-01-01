Пенсионный фонд будет получать данные о смерти граджан через интернет

До недавнего времени процесс пересылки данных происходил вручную, что значительно задерживало процесс обмена и сверки данных.

Минюст и Пенсионный фонд Украины начали автоматическое взаимодействие между реестрами. Это, в частности, означает, что Пенсионный фонд автоматически будет получать информацию о смерти той или иной особы. Об этом сообщает TAPAS.

Читай также: Средняя зарплата в сентябре превысила 9 тыс грн

Это уже второе электронное взаимодействие в рамках национальной системы “Трембита“. Благодаря системе будет осуществляться обмен данными без участия человека, что ускорит процесс предоставления услуг гражданам. Технически взаимодействие происходит между Государственным реестром актов гражданского состояния и Реестром застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.



Это взаимодействие позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд со стороны Министерства юстиции о факте смерти гражданина. А это, в свою очередь, позволяет своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии.

Читай также: Как украинцы могут накопить пенсию — эксперт

До недавнего времени процесс пересылки данных происходил вручную, что значительно задерживало процесс обмена и сверки данных.



Отныне для верификации данных у работников ПФУ появляется постоянный онлайн-доступ к информации о смерти физических лиц, которая, к тому же, автоматически обновляется ежесуточно.

Напомним, в Украине в декабре вырастут пенсии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

