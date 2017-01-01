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Пенсионный фонд будет получать данные о смерти граджан через интернет

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До недавнего времени процесс пересылки данных происходил вручную, что значительно задерживало процесс обмена и сверки данных.
Пенсионный фонд будет получать данные о смерти граджан через интернет
Пенсионный фонд будет получать данные о смерти граджан через интернет
depositphotos.com

Минюст и Пенсионный фонд Украины начали автоматическое взаимодействие между реестрами. Это, в частности, означает, что Пенсионный фонд автоматически будет получать информацию о смерти той или иной особы. Об этом сообщает TAPAS.

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Это уже второе электронное взаимодействие в рамках национальной системы “Трембита“. Благодаря системе будет осуществляться обмен данными без участия человека, что ускорит процесс предоставления услуг гражданам. Технически взаимодействие происходит между Государственным реестром актов гражданского состояния и Реестром застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Это взаимодействие позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд со стороны Министерства юстиции о факте смерти гражданина. А это, в свою очередь, позволяет своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии.

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До недавнего времени процесс пересылки данных происходил вручную, что значительно задерживало процесс обмена и сверки данных.

Отныне для верификации данных у работников ПФУ появляется постоянный онлайн-доступ к информации о смерти физических лиц, которая, к тому же, автоматически обновляется ежесуточно.

Напомним, в Украине в декабре вырастут пенсии.

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Теги: ПФУ, Минюст, свидетельство о смерти
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