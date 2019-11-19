В Украине сократилась численность населения

Только за месяц украинцев стало меньше на 16,2 тыс человек.

Численность населения в Украине в течение января-сентября 2019 года уменьшилась на 193,2 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По состоянию на 1 октября, в Украине проживает 41 млн 960 тыс человек.

Только за месяц (из сентября по октябрь) украинцев стало меньше на 16,2 тыс человек.

“Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 роджений“, - сообщили в Госстате.

В Украине проживает 41 млн 960 тыс человек ukrstat.gov.ua

Только за месяц украинцев стало меньше на 16,2 тыс человек ukrstat.gov.ua

Напомним, Гончарук рассказал, что перепись населения обойдется дешевле, чем предполагалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram