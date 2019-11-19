Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине сократилась численность населения

Комментариев: 7
Только за месяц украинцев стало меньше на 16,2 тыс человек.
В Украине сократилась численность населения
В Украине сократилась численность населения
depositphotos.com

Численность населения в Украине в течение января-сентября 2019 года уменьшилась на 193,2 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По состоянию на 1 октября, в Украине проживает 41 млн 960 тыс человек.

Только за месяц (из сентября по октябрь) украинцев стало меньше на 16,2 тыс человек.

“Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 роджений“, - сообщили в Госстате.

В Украине проживает 41 млн 960 тыс человек
В Украине проживает 41 млн 960 тыс человек
ukrstat.gov.ua

Только за месяц украинцев стало меньше на 16,2 тыс человек
Только за месяц украинцев стало меньше на 16,2 тыс человек
ukrstat.gov.ua

Напомним, Гончарук рассказал, что перепись населения обойдется дешевле, чем предполагалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: демографическая ситуация, численность населения, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    19.11.2019, 19:34
Оценка:  0
zadneprohodchik
Все валят с этой опы, много погибает в дтп изза отсутствия ментов и судов, экология с медициной это вообще печаль
гость  (аноним)  19.11.2019, 18:58
Оценка:  +2
гость
Ущербное,что ты тут Россию приплетаешь. не по теме.
Вертел_кацапов  (аноним)  19.11.2019, 18:39
Оценка:  -3
Вертел_кацапов
Заметили тенденцию, что на всех украинских ресурсах сидит и ноет кацапня? У самих проблем выше крыши , а они тут. Мне отрадно конечно видеть что у дураков появилась своя страна эрефия. Вот только жаль что она сильно близко к нам.
гость  (аноним)  19.11.2019, 18:38
Оценка:  +2
гость
ЩЕНЯ вмЭрла
гость  (аноним)  19.11.2019, 18:35
Оценка:  +3
гость
Кто бы сомневался.
гость  (аноним)  19.11.2019, 18:23
Оценка:  -1
гость
Евреи ставят цели и добиваются её. На 2020 год украинцев по их плану должно остаться 15 млн. Рабов.
гость  (аноним)  19.11.2019, 18:17
Оценка:  +2
гость
Нормальные умные работящие люди бегут с Украины, свидомые продажные скакуны дохнут от безработицы и нищеты. Скоро останеться горстка олигархов и рабов которые их обслуживают. Украина будет Европой когда сдохнет 80% населения
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь