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Курс валют на 20 ноября: гривна немного подешевела

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Курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки и составил 24,17 гривен за доллар, курс в покупке упал на две копейки – до 24,14 гривен за доллар.
Нацбанк установил курс валют на среду
Нацбанк установил курс валют на среду
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на среду, 20 ноября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на семь копеек – до 24,20 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 19 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2420,3928 гривны (+6,6750);

– 100 евро – 2681,0691 гривны (+11,2558).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки и составил 24,17 гривен за доллар, курс в покупке упал на две копейки – до 24,14 гривен за доллар.

Напомним, НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе.

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