Цена на нефть резко снизилась

Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $60,84 за баррель, а сорт WTI в Нью-Йорке стоит $55,33.

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились на опасениях за спрос на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 19 ноября.

Читай также: Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке больше 30% - Оржель

Так, по состоянию на 22:00 по Киеву январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,60 (2,56%) – до $60,84 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,81 (3,17%) – до $55,33 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,51 в пользу Brent.

Давление на котировки “черного золота“ оказывает рост опасений за спрос на сырье. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликует еженедельную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. Позже официальные данные предоставит минэнерго США. Аналитики рынка ожидают, что за минувшую неделю запасы нефти увеличились на 1,1 млн баррелей, до 450,1 млн.

Опасения за спрос также поддерживаются сообщениями о том, что в октябре объем добычи нефти в Норвегии вырос сильнее прогнозов – на 4,5%.

Напомним, Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram