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Цена на нефть резко снизилась

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Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $60,84 за баррель, а сорт WTI в Нью-Йорке стоит $55,33.
Нефть дешевеет второй день подряд
Нефть дешевеет второй день подряд
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились на опасениях за спрос на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 19 ноября.

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Так, по состоянию на 22:00 по Киеву январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,60 (2,56%) – до $60,84 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,81 (3,17%) – до $55,33 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,51 в пользу Brent.

Давление на котировки “черного золота“ оказывает рост опасений за спрос на сырье. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликует еженедельную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. Позже официальные данные предоставит минэнерго США. Аналитики рынка ожидают, что за минувшую неделю запасы нефти увеличились на 1,1 млн баррелей, до 450,1 млн.

Опасения за спрос также поддерживаются сообщениями о том, что в октябре объем добычи нефти в Норвегии вырос сильнее прогнозов – на 4,5%.

Напомним, Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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