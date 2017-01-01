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В Еврокомиссии заявили о проведении консультаций по газу

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Евросоюз намерен поддерживать на переговорах заключение долгосрочного соглашения о транзите газа через Украину.
Консультации направлены на подготовку министерской трехсторонней встречи по газу
Консультации направлены на подготовку министерской трехсторонней встречи по газу
depositphotos.com

Технические консультации по газу на уровне экспертов Украины, ЕС и России пройдут 20 ноября. Об этом сказала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает ТАСС во вторник, 19 ноября.

“Технические трехсторонние консультации по газу запланированы на завтра, Еврокомиссия будет поддерживать на них долгосрочное решение для транзита газа через Украину“, – заявила она. – Еврокомиссия полностью поддерживает Украину как стабильный и надежный транзитный маршрут и приложит все усилия, чтобы она оставалось таковым и после 2020 года“.

Эти консультации станут уже вторыми с начала месяца. Они направлены на подготовку в конце ноября министерской трехсторонней встречи по газу, которая изначально была намечена на 19 ноября.

Напомним, российские СМИ распространили фейки о газовых рекомендациях ЕС для Украины.

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Теги: Россия, Украина, газ, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, газовые контракты, газовые переговоры
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