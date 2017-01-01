В Еврокомиссии заявили о проведении консультаций по газу

Евросоюз намерен поддерживать на переговорах заключение долгосрочного соглашения о транзите газа через Украину.

Технические консультации по газу на уровне экспертов Украины, ЕС и России пройдут 20 ноября. Об этом сказала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает ТАСС во вторник, 19 ноября.

“Технические трехсторонние консультации по газу запланированы на завтра, Еврокомиссия будет поддерживать на них долгосрочное решение для транзита газа через Украину“, – заявила она. – Еврокомиссия полностью поддерживает Украину как стабильный и надежный транзитный маршрут и приложит все усилия, чтобы она оставалось таковым и после 2020 года“.

Эти консультации станут уже вторыми с начала месяца. Они направлены на подготовку в конце ноября министерской трехсторонней встречи по газу, которая изначально была намечена на 19 ноября.

Напомним, российские СМИ распространили фейки о газовых рекомендациях ЕС для Украины.

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