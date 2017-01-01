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Биржи США закрылись преимущественно в минусе

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Американский фондовый рынок во вторник, 19 ноября, закрылся разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Биржи США закрылись преимущественно в минусе
Биржи США закрылись преимущественно в минусе
depositphotos.com
Индекс Dow Jones упал на 0,36% – до 27934,02 пункта.
 
Индекс S&P 500 снизился на 0,06% – до 3120,18 пункта.
 
NASDAQ прибавил 0,24% – до 8570,66 пункта.

Напомним, ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год.

ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год

Источник: http://finance.bigmir.net/news/102737-FRS-SShA-snizila-bazovyu-stavky-v-tretii-raz-za-god
© Finance.bigmir.net

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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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