Биржи США закрылись преимущественно в минусе
Американский фондовый рынок во вторник, 19 ноября, закрылся разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones упал на 0,36% – до 27934,02 пункта.
Индекс S&P 500 снизился на 0,06% – до 3120,18 пункта.
NASDAQ прибавил 0,24% – до 8570,66 пункта.
Напомним, ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год.
ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год
Источник: http://finance.bigmir.net/news/102737-FRS-SShA-snizila-bazovyu-stavky-v-tretii-raz-za-god
© Finance.bigmir.net
Источник: http://finance.bigmir.net/news/102737-FRS-SShA-snizila-bazovyu-stavky-v-tretii-raz-za-god
© Finance.bigmir.net
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