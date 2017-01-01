Каждая третья гривна в госбюджете взята в долг

37% доходной части госбюджета за 10 месяцев составляют доходы от облигаций внутреннего займа.

Каждая третья гривна в доходах государственного бюджета взята в долг по итогам от января по октябрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства и Минфина, передают Украинские Новости.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за октябрь составили 70,991 млрд гривен при плане в 78,827 млрд гривен.

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При этом в октябре Минфин привлек почти 8 млрд гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).



В общем, за 10 месяцев Минфин привлек в госбюджет 202,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения ОВГЗ.



В гривневом эквиваленте это составляет около 300 млрд гривен.



При этом доходы госбюджета за 10 месяцев составили 810,742 млрд гривен при плане в 857, 916 млрд гривен.



Получается, что 37% доходной части госбюджета за 10 месяцев составляют доходы от ОВГЗ.

Напомним, министр назвала строки решения проблемы госдолга.

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