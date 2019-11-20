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Сегодня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла

Комментариев: 1
Закон, подписанный президентом, вступает в силу 20 ноября.
Сегодня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла
Сегодня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла
depositphotos.com

С сегодняшнего дня водителей будут штрафовать за перевозку детей без автомобильного кресла. В парламентском вестнике Голос Украины опубликован соответствующий закон об ответственности за нарушение правил перевозки детей.

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Согласно закону, за перевозку детей ростом до 145 см и возрастом до 12 лет без автокресла или других средств, позволяющих пристегнуть ребенка, на водителя должен быть наложен штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов — сейчас это 510 грн. Если водитель нарушает закон повторно, то штраф увеличивается до 50 необлагаемых минимумов — до 850 грн.

Напомним, Минсоцполитики планирует поднять прожиточный минимум до 4000 гривен.

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Теги: штраф за перевоз детей без автокресла, автокресло для ребенка
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zadneprohodchik    20.11.2019, 12:22
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zadneprohodchik
та также будут штрафовать как за превышение скорости или парковку на переходах сабакавцы безхребетные только приусы бьют
гость  (аноним)  20.11.2019, 11:52
Оценка:  0
гость
Не почнуть. Оскільки в законодавстві з цього приводу є прогалина, а тим більше, якщо водії знають її. Стосовно прогалини у законодавстві з приводи перевезення дітей без автокрісла ви зможете ознайомитись у групі в ФБ - юрист. Безкоштовні юридичні консультації (Київська область)
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