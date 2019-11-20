Сегодня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла
С сегодняшнего дня водителей будут штрафовать за перевозку детей без автомобильного кресла. В парламентском вестнике Голос Украины опубликован соответствующий закон об ответственности за нарушение правил перевозки детей.
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Согласно закону, за перевозку детей ростом до 145 см и возрастом до 12 лет без автокресла или других средств, позволяющих пристегнуть ребенка, на водителя должен быть наложен штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов — сейчас это 510 грн. Если водитель нарушает закон повторно, то штраф увеличивается до 50 необлагаемых минимумов — до 850 грн.
Напомним, Минсоцполитики планирует поднять прожиточный минимум до 4000 гривен.
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Полная версия правил