Кабмин одобрил закон о борьбе с бедностью

Инициатива предусматривает увеличение выплат детям-сиротам, а также малоимущим семьям.

Кабинет министров Украины поддержал законопроект Минсоцполитики, направленный на борьбу с бедностью в следующем году, сообщает ТСН.

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Эта инициатива предусматривает, с 1 января 2020 года увеличиться (от 1000 до 3000 грн) поддержка детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

С 1 июля 2020 года планируют повышение пособий на детей из малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а для трудоспособных лиц - с 21 до 25% прожиточного минимума.

В этой же программе помощи малообеспеченным семьям предусматривается возможность ввести новые механизмы стимулирования неработающих к поиску работы, участия в общественных работах, открытии собственного дела; повышение пособия по уходу одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (в среднем 672 грн ежемесячно).

Напомним, в Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке земли.

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