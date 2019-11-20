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Как часто украинцы забирают заложенные вещи из ломбардов

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Чаше всего люди закладывают золото.
80% клиентов выкупают свои вещи обратно
80% клиентов выкупают свои вещи обратно
depositphotos.com

Средний чек клиентов, заложивших свое имущество в ломбардах, составляет 2200 грн. При этом сумма среднего кредита – около 1500 грн. Такие данные приводит компания “Скарбниця”, пишет Finance.ua.

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Как показывает статистика, 60% людей, которые закладывают свои вещи в ломбард, относятся к людям, имеющих средний уровень достатка (или выше среднего). 40% людей, обращающихся в ломбард, находятся в возрастной группе от 26 до 35 лет, 27% - от 36 до 45.

Чаше всего люди закладывают золото — 80%.

Среди золотых украшений чаще всего приносят:

  • кольца – 35%;

  • браслеты – 25%;

  • цепочки – 25%.

Технику приносят в 15% случаев:

  • телефоны – 40%;

  • ноутбуки – 20%;

  • планшеты – 15%.

80% клиентов выкупают свои вещи обратно. Чаще всего – через 14 дней после их закладывания.

Кто сегодня контролирует ломбарды?

Все украинские ломбарды контролирует Национальная комиссия финансовых услуг, но с 1 июля эти полномочия перейдут к НБУ. Ломбарды не имеют права на работу без специальной лицензии на предоставление заемных средств на условиях финансового кредита.

Напомним, Кабмин одобрил закон о борьбе с бедностью.

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Теги: ломбард, НБУ, Нацкомиссия финансовых услуг
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zadneprohodchik    20.11.2019, 13:55
Оценка:  0
zadneprohodchik
туда 99% торчки пижженое несут все подряд, никто с людей ничего не закладывает.
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