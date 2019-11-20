Как часто украинцы забирают заложенные вещи из ломбардов
Средний чек клиентов, заложивших свое имущество в ломбардах, составляет 2200 грн. При этом сумма среднего кредита – около 1500 грн. Такие данные приводит компания “Скарбниця”, пишет Finance.ua.
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Как показывает статистика, 60% людей, которые закладывают свои вещи в ломбард, относятся к людям, имеющих средний уровень достатка (или выше среднего). 40% людей, обращающихся в ломбард, находятся в возрастной группе от 26 до 35 лет, 27% - от 36 до 45.
Чаше всего люди закладывают золото — 80%.
Среди золотых украшений чаще всего приносят:
кольца – 35%;
браслеты – 25%;
цепочки – 25%.
Технику приносят в 15% случаев:
телефоны – 40%;
ноутбуки – 20%;
планшеты – 15%.
80% клиентов выкупают свои вещи обратно. Чаще всего – через 14 дней после их закладывания.
Кто сегодня контролирует ломбарды?
Все украинские ломбарды контролирует Национальная комиссия финансовых услуг, но с 1 июля эти полномочия перейдут к НБУ. Ломбарды не имеют права на работу без специальной лицензии на предоставление заемных средств на условиях финансового кредита.
Напомним, Кабмин одобрил закон о борьбе с бедностью.
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