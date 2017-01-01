Мужчинам разрешат брать отпуск, если у них родился ребенок
В Верховной Раде 14 ноября зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отцу? Бабушке или дедушке ребенка предоставлять отпуск. Об этом говорится в проекте закона №2436 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отпуска при рождении ребенка”.
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Предполагается, что сразу после рождения малыша вышеуказанные родственники смогут брать официальный отпуск на 14 календарных дней.
Кто может получить этот отпуск:
муж, чья жена родила ребенка;
отец ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник ребенка, который фактически ухаживает за ребенком и матерью ребенка, если мать ребенка является одинокой матерью.
Стоит отметить, что отпуск будут предоставлять только одному человеку. Работчеее место за человеком обязательно должно сохраниться.
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Заявление о предоставлении отпуска работодателю будет подавать работник с приложением копии документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.
Напомним, сегодня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла.
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