Сколько в октябре заработал Зеленский и его команда

Богдан заработал больше, чем президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заработал 28 тысяч гривен. depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заработал 28 тысяч гривен. Это заработная плата президента Украины, пишет Слово и Дело.

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заработал больше, чем президент - 39 тыс 258,03 грн: оклад – 16 тыс 363,64 грн, за выслугу лет – 4 тыс 418,18 грн, за работу в условиях режимных ограничений – 3 тыс 272,73 грн, за интенсивность работы – 9 тыс 818,18 грн, другие выплаты – 5 тыс 385,30 грн.

Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква заработал немного меньше, чем Богдан, но больше президента - 37 тыс 007,86 грн. Его оклад – 8 тыс 181,82 грн, надбавки – 8 тыс 836,36 грн, другие выплаты – 19 тыс 989,68 грн.

Другие сотрудники получили немного меньше: Анна Коваленко заработала 34 тыс 828,85 грн, Андрей Смирнов - 30 тыс 927,56 грн, Сергей Трофимов - 20 тыс 117,65 грн, Юрий Костюк - 22 тыс 427,51 грн, Кирилл Тимошенко - 19 тыс 593,92 грн.

Стоит отметить, что “голые“ оклады работников ОП составляют не более 16 тысяч. Все остальное — различные надбавки.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заработал больше, чем президент slovoidilo.ua

Напомним, госслужащим планируют изменить механизм начисления зарплат.

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