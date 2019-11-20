Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько в октябре заработал Зеленский и его команда

Комментариев: 1
Богдан заработал больше, чем президент.
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заработал 28 тысяч гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заработал 28 тысяч гривен.
depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заработал 28 тысяч гривен. Это заработная плата президента Украины, пишет Слово и Дело.

Читай также: Разумков содержит 11 квартир и 5 машин на зарплату нардепа

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заработал больше, чем президент - 39 тыс 258,03 грн: оклад – 16 тыс 363,64 грн, за выслугу лет – 4 тыс 418,18 грн, за работу в условиях режимных ограничений – 3 тыс 272,73 грн, за интенсивность работы – 9 тыс 818,18 грн, другие выплаты – 5 тыс 385,30 грн.

Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква заработал немного меньше, чем Богдан, но больше президента - 37 тыс 007,86 грн. Его оклад – 8 тыс 181,82 грн, надбавки – 8 тыс 836,36 грн, другие выплаты – 19 тыс 989,68 грн.

Другие сотрудники получили немного меньше: Анна Коваленко заработала 34 тыс 828,85 грн, Андрей Смирнов - 30 тыс 927,56 грн, Сергей Трофимов - 20 тыс 117,65 грн, Юрий Костюк - 22 тыс 427,51 грн, Кирилл Тимошенко - 19 тыс 593,92 грн.

Стоит отметить, что “голые“ оклады работников ОП составляют не более 16 тысяч. Все остальное — различные надбавки.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заработал больше, чем президент
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заработал больше, чем президент
slovoidilo.ua

Напомним, госслужащим планируют изменить механизм начисления зарплат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
 

Поделись:
Теги: Зеленский, ОП, Богдан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.11.2019, 15:00
Оценка:  0
гость
А песионер заработал 2400,00. все для народа
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь