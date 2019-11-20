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Зарплата нардепов должна быть больше 35-40 тысяч — Разумков

Комментариев: 3
В то же время, спикер подчеркнул, что при нынешней средней зарплаты в 10 000, на 40 000 жаловаться нельзя.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
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Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен, чтобы избежать коррупции и соблазна взяток. Об этом рассказал в интервью “Украинской правде” спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Нельзя говорить о зарплате в 40000 гривен, 35000-40000 гривен в государстве, где средняя заработная плата 10000 гривен, “маловато”. Поэтому я не так говорил. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это”, – сказал Разумков.

Разумков объясил, что для эффективной и профессиональной работы человеку нужна мотивация, а это и заработная плата в том числе.

В то же время политик отметил, что у него зарплата за должность спикера в районе 40 тысяч гривен (в зависимости от количества рабочих дней).

Напомним, Госслужащим планируют изменить механизм начисления зарплат.

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Теги: Разумков, зарплата нардепа, зарплата
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.11.2019, 15:19
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гость
Бля..а какого туда идти если такая зарплата маленькая, а как пенсы на 2 тыщи живут
zadneprohodchik    20.11.2019, 15:17
Оценка:  0
zadneprohodchik
Зп этих петухов должно быть минималка никуя не сделали зп им подавай пхй!
IrenaSH    20.11.2019, 15:06
Оценка:  0
IrenaSH
В стране полно зарплат 4-5 тысяч, а средняя в 10 тысяч складывается за счет таких жителей как ахметов и Коболев. Депутатов сколько не корми, все равно будут брать конвертики. Совесть бы поимел Разумков, не на небе живет
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