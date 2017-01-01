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Минэкономики запустило приватизацию 339 госпредприятий

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Большинство из госпредприятий не осуществляют никакой производственной деятельности, но имеют на балансе недвижимое имущество.
Павел Кухта заявил, что далее мяч на поле ФГИ
Павел Кухта заявил, что далее мяч на поле ФГИ
Павел Кухта / Facebook

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало передачу в Фонд госимущества 339 государственных предприятий для их последующей приватизации. Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook в среду, 20 ноября.

“Сегодня запустили передачу из Минэкономики в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию, выполняя поручение президента Украины о передаче 500 объектов до конца 2019 года. Большинство из них – неэффективны, никакой производственной деятельности не осуществляют, но имеют на балансе недвижимое госимущество“, – рассказал Кухта.

По его словам, Минэкономики – первое министерство, которое начало массовую передачу в ФГИ таких непрофильных объектов.

“Далее мяч на поле Фонда госимущества, который подготовит и проведет публичные аукционы, чтобы эти активы наконец заработали в пользу украинцев. Передаем челлендж по передаче непрофильных ГП другим министерствам“, – отметил замминистра.

Ранее в Минэкономики назвали объекты, которые нельзя приватизировать. Отмечалось, что перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям.

Напомним, в Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке земли.

В Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке земли

Источник: http://finance.bigmir.net/news/103175-V-Kabmine-pridumali-sistemu--kotoraja-ogranichit-dostup-inostrancev-k-pokupke-zemli
© Finance.bigmir.net

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Теги: Украина, приватизация, Минэкономики, ФГИ, Фонд госимущества
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