Минэкономики запустило приватизацию 339 госпредприятий

Большинство из госпредприятий не осуществляют никакой производственной деятельности, но имеют на балансе недвижимое имущество.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало передачу в Фонд госимущества 339 государственных предприятий для их последующей приватизации. Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook в среду, 20 ноября.

“Сегодня запустили передачу из Минэкономики в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию, выполняя поручение президента Украины о передаче 500 объектов до конца 2019 года. Большинство из них – неэффективны, никакой производственной деятельности не осуществляют, но имеют на балансе недвижимое госимущество“, – рассказал Кухта.

По его словам, Минэкономики – первое министерство, которое начало массовую передачу в ФГИ таких непрофильных объектов.

“Далее мяч на поле Фонда госимущества, который подготовит и проведет публичные аукционы, чтобы эти активы наконец заработали в пользу украинцев. Передаем челлендж по передаче непрофильных ГП другим министерствам“, – отметил замминистра.

Ранее в Минэкономики назвали объекты, которые нельзя приватизировать. Отмечалось, что перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям.

Напомним, в Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке земли.





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© Finance.bigmir.net В Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке землиИсточник: http://finance.bigmir.net/news/103175-V-Kabmine-pridumali-sistemu--kotoraja-ogranichit-dostup-inostrancev-k-pokupke-zemli © Finance.bigmir.net

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