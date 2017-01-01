Медреформа: Как украинцам получать медпомощь бесплатно

Национальная служба здоровья будет платить за услуги, которые входят в программу медицинских гарантий.

Национальная служба здоровья будет платить за услуги, которые входят в программу медицинских гарантий depositphotos.com

Уже несколько лет власти пытаются реформировать медицину в Украине. В следующем году нововведений будет еще больше. Не всякая помощь будет бесплатной и не к любому врачу мы сможем попасть просто так. О новых правилах пишет Сегодня.

Финансирование

Мы уже сотни раз слышали фразу: “Деньги идут за пациентом“. Что это означает и как работает?

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Теперь — это основное правило финансирования украинских медицинских учреждений. Каждая услуга в больнице имеет свою стоимость. Ее просчитывает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Медучреждения, которые подписали договор с НСЗУ, финансируются по этим тарифам. Когда человек обращается в больницу, НСЗУ оплачивает его лечение и перечисляет деньги в медучреждение. А если пациент видит, что рядом есть другая больница, но там врачи более внимательны, или оборудование новее, то своим выбором он определит, куда будут перечисляться деньги.

Стоит отметить, что договоры с НСЗУ могут подписывать не только государственные больницы, но и частные клиники. И пациент может заключать договор с любым врачом. Если декларация подписана, то большинство медицинских услуг будет оплачивать государство.

Особенности декларации

Декларацию нужно подписывать. Это доступ украинца к получению медицинской помощи. а сегодня декларации подписали 28,7 млн человек. Документ нужен для того, чтобы НСЗУ понимал, кому перечислять деньги за оказанную пациенту медуслугу.

Декларация открывает доступ к бесплатным медуслугам на первичке. Сюда входят диагностика и лечение распространенных заболеваний. Также бесплатными являются общий анализ крови, мочи, анализ на глюкозу крови, общий холестерин, измерение давления, кардиограмма, быстрый тест на беременность, на тропонин, ВИЧ и гепатиты.

Для получения экстренной помощи декларация не нужна.

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В следующем году правила будут еще более жесткими. Если человек хочет пойти к узкому специалисту, сначала он должен попасть к своему семейному врачу. Он, если посчитает нужным, выпишет направление к узкому специалисту. Если обратиться, скажем, к невропатологу, без направления, то больница может выписать квитанцию на оплату услуг.

Если исключения. Без направления можно попасть к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру и наркологу.

Какие услуги будут платными, а за какие заплатит государство

Национальная служба здоровья будет платить за услуги, которые входят в программу медицинских гарантий. В программу входят первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.

Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.

Бесплатные лекарства

Украинцы с астмой, диабетом второго типа или сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать препараты бесплатно либо за небольшую доплату. Это заложено в госпрограмме “Доступные лекарства“.

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Чтобы получить лекарства, надо пойти к семейному врачу, терапевту или педиатру. Доктор выпишет электронный рецепт с названием действующего вещества. На мобильный телефон пациента придет SMS с двумя номерами. Один – уникальный номер рецепта, второй – код подтверждения для получения лекарств в аптеке. В аптеке пациенту предложат перечень препаратов.

Некоторые препараты (78 наименований) пациент сможет получить абсолютно бесплатно. За другие придется доплачивать. Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 5,22 грн, самый дорогой – 863,43 грн. Получить лекарства можно в аптеке с наклейкой “Доступные лекарства“.

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