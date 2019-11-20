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Каким будет метро на Троещину в Киеве

Комментариев: 2
Советник киевского мэра рассказал подробности.
В ближайшее время на Троещину запустят линию скоростного трамвая
В ближайшее время на Троещину запустят линию скоростного трамвая
depositphotos.com

Жители столицы знают, что порой на Троещину добираться довольно сложно и долго из-за отсутствия метрополитена. Власти уже давно обещают построить линию скоростного транспорта в этого район города. О грядущих планах рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов в интервью LIGA.net.

Бахматов рассказал, что в ближайшее время на Троещину запустят линию скоростного трамвая, которая станет альтернативой метро.

“Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не откидывал со стола историю про “легкое” метро - speed tram (скоростной трамвай - ред.). Это достройка к действующему Северному мосту определенных конструкций, для того, чтобы по этой легкой достройке пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов”, - сказал он.

По словам Бахматова, проект приблизительно займет 2-3 года. Им занимается сейчас Всемирный банк.

По оценке банка, стоимость проекта - $300-500 млн.

Напомним, в Киеве хотят построить наземное метро.

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Теги: метро на Троещину, Киев, метрополитен
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Комментариев (2)
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!  (аноним)  20.11.2019, 17:59
Оценка:  0
!
кто-то ещё верит в эту чушь про метро на троещину? - сколько лет об этом трубят? а воз и ныне там, а бабла разворовано - дофига! Никогда не будет метро на троещину, только дерибан бабла под смену каждой власти!
гость  (аноним)  20.11.2019, 17:58
Оценка:  0
гость
К(огда)аким будет метро на Троещину в Киеве?
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