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Сколько ЕС перечислил Украине денег за 5 лет

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Чем больше реформ будет в Украине, тем большей будет финансовая поддержка от Евросоюза.
Европейский союз за пять лет предоставил Украине финансовую помощь в размере 15 млрд евро
Европейский союз за пять лет предоставил Украине финансовую помощь в размере 15 млрд евро
depositphotos.com

Европейский союз за пять лет, с 2014 года, предоставил Украине финансовую помощь в размере 15 млрд евро. В ЕС заявляют, что и дальше намерены помогать нашей стране, если мы продолжим реализовывать реформы. Об этом заявил сегодня глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас на открытом заседании Кабинета министров. 

“С 2014 года Европейский Союз мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 миллиардов евро грантовых и заемных средств для поддержки процесса реформ практически во всех отраслях: транспорт, энергетика, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, антимонопольная сфера, финансовые услуги, таможенная сфера, охрана окружающей среды и даже воздушный транспорт“, - подчеркнул Маасикас.

Представитель ЕС также акцентировал, что большинство из украинских реформ должны привести к улучшению бизнес-климата, что в свою очередь усилит уверенность инвесторов. Мааксикас добавил, что чем больше реформ будет в Украине, тем большей будет финансовая поддержка от Евросоюза.

Напомним, МВФ опубликовал прогнозы по росту ВВП в Украине.

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Теги: ЕС, Финансовая помощь, Украина и ЕС
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