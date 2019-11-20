"Слуга народа" не имеет ни одного официально трудоустроенного человека

Зарплату все члены партии, скорее всего, получают "в конвертах".

Пропрезидентская партия "Слуга народа" не имеет ни одного официально трудоустроенного сотрудника facebook.com/sluganarodu.official

Пропрезидентская партия “Слуга народа“ не имеет ни одного официально трудоустроенного сотрудника. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет политсилы за третий квартал 2019 года.

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Для примера, в “Батькивщине“ официально работают 73 человека, “Европейской солидарности“ - 46, “Голосе“ - три, “Радикальной партии“ - 20, “Самопомощи“ - 264, “Европейской стратегии Гройсмана“ - три.

Также в Комитете рассказали, что в “Слуге народа“ не выделяли официальных средств для выплаты заработной платы. Всего за июль-сентябрь партия потратила 240 млн гривен. Президентская партия также не имеет ни одной зарегистрированной партийной организации со статусом юридического лица.

В Комитете поясняют, что закон допускает существование местных партийных организаций без юрстатуса. Что касается отсутствия официально трудоустроенных сотрудников, то в Комитете предполагают возможную выплату зарплат “в конвертах“.

Напомним, депутаты получили 3 млн грн компенсации за жилье.

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