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"Слуга народа" не имеет ни одного официально трудоустроенного человека

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Зарплату все члены партии, скорее всего, получают "в конвертах".
Пропрезидентская партия "Слуга народа" не имеет ни одного официально трудоустроенного сотрудника
Пропрезидентская партия "Слуга народа" не имеет ни одного официально трудоустроенного сотрудника
facebook.com/sluganarodu.official

Пропрезидентская партия “Слуга народа“ не имеет ни одного официально трудоустроенного сотрудника. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет политсилы за третий квартал 2019 года.

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Для примера, в “Батькивщине“ официально работают 73 человека, “Европейской солидарности“ - 46, “Голосе“ - три, “Радикальной партии“ - 20, “Самопомощи“ - 264, “Европейской стратегии Гройсмана“ - три.

Также в Комитете рассказали, что в “Слуге народа“ не выделяли официальных средств для выплаты заработной платы. Всего за июль-сентябрь партия потратила 240 млн гривен. Президентская партия также не имеет ни одной зарегистрированной партийной организации со статусом юридического лица.

В Комитете поясняют, что закон допускает существование местных партийных организаций без юрстатуса. Что касается отсутствия официально трудоустроенных сотрудников, то в Комитете предполагают возможную выплату зарплат “в конвертах“.

Напомним, депутаты получили 3 млн грн компенсации за жилье.

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Теги: Слуга народа, Зеленский, депутаты
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Комментариев (1)
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Путин_xyйло    20.11.2019, 19:54
Оценка:  0
Путин_xyйло
Борьба с нелегальными доходами в разгаре?!. Только не своими.
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