Украине нужен долгосрочный контракт с Газпромом — Гончарук

Премьер акцентировал, что транзит через Украину газа из России в ЕС — это один из важных факторов энергетической безопасности в Европе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украине нужен долгосрочный контракт с российским Газпромом о продлении транзита газа. Об этом он сказал, комментируя на брифинге предложение Газпрома продлить старый транзитный контракт на год, пишет Укринформ.

“Украину устроит долгосрочный контракт, который обеспечивает, с одной стороны, полноценное использование нашей газотранспортной системы, с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы, ведь мы постоянно настаивали на том, что транзит через Украину газа из России в ЕС — это один из важных факторов энергетической безопасности в Европе”, - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что сейчас по этому вопросу власть ведет активные переговоры. Именно поэтому Гончарук отказался комментировать отдельные пункты в контракте.

“В рамках переговоров эти договоренности должны дискутироваться свободно, без обременений с точки зрения политических позиций”, - добавил глава правительства.

Гончарук акцентировал, что Украине не нужен какой-то промежуточный вариант или решение на один год, которое позволит россиянам завершить создавать свою инфраструктуру, с помощью которой потом РФ будет давить на Украину и европейские страны.

Нынешний контракт с Газпромом истекает 31 декабря этого года.

Напомним, в Газпроме назвали условия контракта с Нафтогазом.

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