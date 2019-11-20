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Украине нужен долгосрочный контракт с Газпромом — Гончарук

Комментариев: 5
Премьер акцентировал, что транзит через Украину газа из России в ЕС — это один из важных факторов энергетической безопасности в Европе.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украине нужен долгосрочный контракт с российским Газпромом о продлении транзита газа. Об этом он сказал, комментируя на брифинге предложение Газпрома продлить старый транзитный контракт на год, пишет Укринформ.

“Украину устроит долгосрочный контракт, который обеспечивает, с одной стороны, полноценное использование нашей газотранспортной системы, с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы, ведь мы постоянно настаивали на том, что транзит через Украину газа из России в ЕС — это один из важных факторов энергетической безопасности в Европе”, - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что сейчас по этому вопросу власть ведет активные переговоры. Именно поэтому Гончарук отказался комментировать отдельные пункты в контракте.

“В рамках переговоров эти договоренности должны дискутироваться свободно, без обременений с точки зрения политических позиций”, - добавил глава правительства.

Гончарук акцентировал, что Украине не нужен какой-то промежуточный вариант или решение на один год, которое позволит россиянам завершить создавать свою инфраструктуру, с помощью которой потом РФ будет давить на Украину и европейские страны.

Нынешний контракт с Газпромом истекает 31 декабря этого года.

Напомним, в Газпроме назвали условия контракта с Нафтогазом.

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Теги: Гончарук, газ, Газпром, транзит российского газа
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Комментариев (5)
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Антибес    20.11.2019, 19:31
Оценка:  -1
Антибес
Мечты сбываются!)))))
гость  (аноним)  20.11.2019, 19:31
Оценка:  -3
гость
По отзывам спецов, украинского газа, более чем, хватает для нужд населения.
Остальное, это хотелки КАЛОмойского, Ахметки и др. ублюдков.
Нам нахера московитское отродье?
гость  (аноним)  20.11.2019, 19:27
Оценка:  -3
гость
"энергетическую безопасность Украины"???

Але!!! 72% идиотов! Вы кого, бл..дь, выбрали?
Забыли голодоморы, ГУЛАГи? На сибирские лесоповалы захотели?
Дык, кацапские выблядки вас ждут. Им надо кордон с китайцами кем-то закрыть!
Предаторр    20.11.2019, 19:15
Оценка:  +1
Предаторр
Этот нацик-пидopoк готовит"патриотов"к отказу от исков против Газпрома в пользу долгосрочного контракта.Но другого варианта и быть не может.
Russian-Troll    20.11.2019, 19:05
Оценка:  +2
Russian-Troll
Контракт с ворогом? Не стоит. Будьте лучше этого, будте незалежны!
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